Sáp nhập điểm trường lẻ: Tất cả vì sự an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục

Nỗ lực hỗ trợ học sinh thôn Tiến Sơn đến trường

6 giờ sáng hàng ngày, những chuyến xe được xã Quỳnh Tam bố trí lại lăn bánh, đưa học sinh thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Đây là một trong những giải pháp được địa phương triển khai nhằm giảm áp lực về khoảng cách cho phụ huynh, học sinh sau khi điểm trường lẻ Tiến Sơn dừng hoạt động bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Hàng ngày địa phương và nhà trường bố trí các xe đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Ảnh: Thanh Hà

Chị Đồng Thị Phượng, phụ huynh ở thôn Tiến Sơn cho biết: "Ban đầu gia đình cho rằng, học tại điểm trường lẻ sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, gia đình nhận thấy trường chính có điều kiện về trường lớp, ăn uống và các hoạt động giáo dục tốt hơn".

Một số phụ huynh ở thôn Tiến Sơn cũng cho rằng: Cơ sở vật chất tại trường mới khang trang, đầy đủ hơn. Khi địa phương bố trí xe đưa đón, việc đi lại của học sinh cũng thuận tiện hơn, nhất là trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

Các giáo viên rà soát tên các em khi lên xe đến trường. Ảnh: Thanh Hà

Tại điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, hoạt động dạy và học vẫn được duy trì bình thường. Năm học 2026-2027, nhà trường có hơn 1.800 học sinh với 52 lớp. Hệ thống phòng học, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy học được đầu tư tương đối đồng bộ.

Đối với những học sinh trở lại trường muộn, nhà trường xây dựng phương án tổ chức dạy bù nhằm giúp các em bổ sung kiến thức, theo kịp chương trình. Em Dương Thị Bảo Trúc, học sinh lớp 5M, Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam cho biết: “Tại môi trường mới, em được học tập và vui chơi cùng nhiều bạn bè, đồng thời được tham gia nhiều hoạt động hơn. Con mong các bạn khác cũng đến đây học để có môi trường học tập tốt hơn”.

Quang cảnh phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Thanh Hà

Theo thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, sau 3 tuần, có 38 học sinh ở thôn Tiến Sơn đến học tại hai điểm trường chính. Nhà trường đã bố trí giáo viên nòng cốt và xây dựng kế hoạch dạy bù cho các em. Hiện nay nhà trường tiếp tục tuyên truyền để phụ huynh hiểu rõ hơn mục tiêu của việc đưa học sinh về nơi có điều kiện học tập tốt hơn.

Sau khi dừng điểm lẻ Tiến Sơn, học sinh chuyển về điểm chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, từ ngày 14/9, xã Quỳnh Tam đã bố trí 3 xe đưa đón học sinh từ khu vực Tiến Sơn đến trường. Cùng với phương tiện đưa đón, địa phương thành lập các tổ công tác để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; trực tiếp tuyên truyền, vận động phụ huynh; đồng thời phối hợp với nhà trường trong việc bố trí giáo viên và tổ chức dạy bù cho học sinh.

Ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam cho biết: "Địa phương đang tập trung nhiều giải pháp để bảo đảm học sinh được đến trường. Xã đã thành lập các tổ công tác để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, bố trí xe đưa đón học sinh, phân công giáo viên và các lực lượng hỗ trợ. Nhà trường cũng tổ chức dạy bù cho các em”.

Cũng theo ông Lam, việc hỗ trợ đi lại được xem là giải pháp nhằm giảm áp lực cho các gia đình, nhất là những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc không có người thường xuyên đưa đón con.

Hoạt động dạy và học tại Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Thanh Hà

Vì sao dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn?

Không phải đến năm học này, việc đưa học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính mới được thực hiện tại Quỳnh Tam. Cách đây 2 năm, toàn bộ 130 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của điểm trường lẻ Nam Tiến được chuyển về điểm Trường Tiểu học Tân Sơn cũ, nay là phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Khoảng cách đến trường mới xa hơn từ 5-7 km so với điểm trường cũ. Đường đi cũng có những đoạn khó khăn, nhất là vào mùa mưa khi học sinh phải qua 2 đập tràn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi tại đây nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh. Theo các gia đình, khi học tập tập trung tại trường mới, học sinh có điều kiện tiếp cận hệ thống phòng học, phòng chức năng, bếp ăn bán trú được đầu tư đồng bộ hơn. Các em cũng có thêm cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và những hoạt động giáo dục ngoài giờ. Ông Trần Văn Thái, phụ huynh ở thôn 14 Tân Sơn (có con trước đây học ở điểm trường lẻ Nam Tiến) cho biết: "Dù việc đi lại có xa hơn nhưng gia đình đồng tình với chủ trương bởi mục tiêu là tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh".

Chị Nguyễn Thị An, một phụ huynh khác cũng cho rằng: "Từ khi con học tập trong môi trường mới, các con có thêm cơ hội tham gia các hoạt động và sử dụng các phòng chức năng như phòng âm nhạc, tin học. Gia đình có thể vất vả hơn một chút nhưng đổi lại cho con được học trong điều kiện tốt nhất”.

Người dân thôn 14 Tân Sơn khẳng định, chuyển đến điểm trường mới điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: Thanh Hà

Sau khi sáp nhập điểm lẻ Nam Tiến, từ năm học 2026-2027 tiếp tục dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn. Việc triển khai này nằm trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp của địa phương.

Theo ngành Giáo dục và chính quyền địa phương, một trong những yếu tố là điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp, không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức dạy và học. Trong khi đó, tại điểm trường chính và phân hiệu, nguồn lực đầu tư tập trung hơn, tốt hơn. Việc tổ chức dạy học cũng thuận lợi hơn khi học sinh được học tập trong môi trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng và các điều kiện phục vụ giáo dục.

Học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn sau khi chuyển về điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Việc chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về trường chính được ngành Giáo dục Nghệ An triển khai trong nhiều năm, với lộ trình phù hợp từng địa bàn. Việc sắp xếp không chỉ là chuyển học sinh từ điểm trường này sang điểm trường khác mà còn gắn với yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức dạy học và bảo đảm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giảm 251 điểm trường lẻ, gồm 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm THCS.

Cũng theo đại diện ngành Giáo dục, nếu chỉ nhìn từ góc độ khoảng cách, điểm trường lẻ có thể tạo thuận lợi hơn cho việc đưa đón. Tuy nhiên, khi điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, việc tổ chức các hoạt động giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh cũng bị ảnh hưởng. Do đó, việc đưa học sinh về các điểm trường chính được đặt trong tổng thể bài toán sắp xếp mạng lưới trường lớp để tập trung nguồn lực và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục là hoàn toàn hợp lý.

Bữa ăn trưa bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Thanh Hà

Trở lại với việc chuyển học sinh từ điểm trường lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, đây cũng là một phần trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục của ngành Giáo dục Nghệ An.

Trường Tiểu học Quỳnh Tam đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Ảnh: Thanh Hà

Việc sắp xếp điểm trường lẻ luôn đi kèm những thay đổi nhất định đối với học sinh và phụ huynh, trong đó khoảng cách đi lại là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, sự thuận tiện trước mắt không thể là yếu tố duy nhất để quyết định nơi học tập của học sinh. Điều quan trọng hơn là phải bảo đảm an toàn, điều kiện học tập và cơ hội phát triển toàn diện cho các em.

Khi quyền lợi và sự phát triển của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm, việc sắp xếp điểm trường sẽ không chỉ là sự thay đổi về địa điểm học tập, mà còn mở ra cơ hội để các em được học tập, vui chơi, trải nghiệm trong một môi trường an toàn, đầy đủ và phù hợp hơn với yêu cầu đổi mới giáo dục.