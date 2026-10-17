Sáp nhập, chuyển giao hàng loạt trường đại học, cao đẳng

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

Theo kế hoạch, trong Quý IV/2026, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai phương án sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) Trung ương vào các trường đại học lớn. Cụ thể: Trường CĐSP Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường CĐSP Trung ương TP.HCM sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Cùng trong thời hạn này, Bộ GD&ĐT dự kiến thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Bằng định hướng phát triển các trường đa ngành, đa lĩnh vực và quy mô hợp lý, Bộ GD&ĐT cũng đang tập trung xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại 41 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1/4/2027.

Danh mục nhiệm vụ và mốc thời gian sắp xếp các cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Đến nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương và Bộ Công an quản lý theo đúng thẩm quyền:

Chuyển về địa phương quản lý (8 trường): Trường CĐ Xây dựng số 1, Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường CĐ Cơ giới Xây dựng, Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường CĐ Xây dựng Nam Định.

Chuyển về Bộ Công an quản lý (3 trường): Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất và Trường CĐ Kỹ nghệ II.

Bên cạnh các cơ sở đào tạo, trong Quý IV/2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tái cấu trúc một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong đó, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM sẽ được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; đồng thời chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc sắp xếp không thực hiện cơ học mà hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, tăng quyền tự chủ, đổi mới quản trị và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công. Đối với các đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn này, Bộ yêu cầu chủ động rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong theo đúng định hướng chung của Đảng và Nhà nước.