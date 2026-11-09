Sáp nhập 8 trường cao đẳng, trung cấp tại 4 tỉnh, thành

Theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kiên Giang. Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Kiên Giang đổi tên thành Trường Cao đẳng An Giang và trực thuộc UBND tỉnh An Giang.

Cụ thể, tại Hải Phòng, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Cơ sở tiếp nhận tiếp tục trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở lĩnh vực đào tạo y tế, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sơn La, trực thuộc UBND tỉnh Sơn La.

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Theo các quyết định, việc sáp nhập không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người học. Các trường tiếp nhận có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học.

Trong quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng, chứng chỉ diễn ra liên tục, đúng quy định; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động và người học.

Sau sáp nhập, các trường có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện tổ chức và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Đặc biệt, quá trình sáp nhập và đổi tên phải bảo đảm hoạt động bình thường, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản.