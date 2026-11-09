Theo quyết định do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ký, 8 trường cao đẳng, trung cấp tại 4 tỉnh, thành phố được sắp xếp thông qua việc sáp nhập vào 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại An Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kiên Giang. Sau sáp nhập, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng An Giang, trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh An Giang.

Đây là trường hợp duy nhất trong đợt sắp xếp này có sự thay đổi tên gọi của cơ sở tiếp nhận.

Tại Hải Phòng, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Sau sáp nhập, cơ sở tiếp nhận tiếp tục trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở Phú Thọ, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, tại Sơn La, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sơn La, trực thuộc UBND tỉnh Sơn La.

Theo quyết định, việc sáp nhập phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người học. Các trường tiếp nhận có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học.

Sáp nhập 8 trường cao đẳng, trung cấp tại 4 tỉnh, thành. (Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai)

Việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được thực hiện liên tục, đúng quy định. Quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động và người học cũng phải được bảo đảm.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, các trường có trách nhiệm rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Riêng với Trường Cao đẳng An Giang, UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu cùng các quyền và nghĩa vụ khác của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

Quá trình sáp nhập và đổi tên phải bảo đảm hoạt động bình thường, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản.