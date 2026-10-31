Sáp nhập 5 trường công an vào hai học viện An ninh và Cảnh sát

Cụ thể, theo Quyết định số 3135/QĐ-BGDĐT, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tại Quyết định số 3132/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân.

Sau khi sáp nhập, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã được tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quy định.

Việc sáp nhập phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên liên quan.

Bên cạnh việc sắp xếp các cơ sở đào tạo, tại Quyết định số 3136/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Tp.Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân riêng. Đơn vị thực hiện một phần chức năng quản lý, điều hành theo phân cấp, ủy quyền và quy chế tổ chức, hoạt động của học viện.

Đồng thời, Quyết định số 3133/QĐ-BGDĐT quy định việc thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Tp.Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân.

Phân hiệu là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân dân, không có tư cách pháp nhân riêng. Đơn vị thực hiện một phần chức năng quản lý, điều hành theo phân cấp, ủy quyền và quy chế tổ chức, hoạt động của học viện.

Các quyết định trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026.

Việc sáp nhập các trường cao đẳng vào hai học viện và thành lập các phân hiệu tại Tp.Hồ Chí Minh là bước điều chỉnh trong tổ chức hệ thống cơ sở đào tạo công an nhân dân, hướng tới sắp xếp lại mạng lưới, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo.