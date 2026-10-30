Sáp nhập 5 trường công an nhân dân vào hai học viện An ninh và Cảnh sát

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký ban hành 4 quyết định về việc tổ chức lại một số cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an. Các quyết định đều có hiệu lực từ 1/12 tới, đánh dấu bước thay đổi trong cơ cấu hệ thống trường công an nhân dân.

Theo Quyết định số 3132, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân. Trong khi đó, Quyết định số 3133 thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân.

Ở khối Cảnh sát, Quyết định số 3135 quy định sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cùng với đó, Quyết định số 3136 thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Hai trường đại học cùng ba trường cao đẳng công an nhân dân sẽ được sáp nhập kể từ ngày 1/12. (Ảnh minh họa)

Như vậy, 5 cơ sở đào tạo gồm hai trường đại học và ba trường cao đẳng được tổ chức lại theo hai hướng: các trường cao đẳng sáp nhập trực tiếp vào học viện tương ứng; hai trường đại học được sáp nhập để hình thành các phân hiệu tại TP.HCM.

Theo các quyết định, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã được tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học.

Hoạt động đào tạo phải được duy trì liên tục, bảo đảm việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, học viên cùng những bên liên quan.

Trước đó, ngày 18/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định số 1805/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp các học viện, trường công an nhân dân. Theo phương án này, 6 đầu mối đào tạo được giữ nguyên gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế và Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.