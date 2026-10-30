Sáp nhập 5 trường CAND vào Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân

Cụ thể, tại Quyết định số 3132 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ban hành đã quy định sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân.

Quyết định số 3133 thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tương tự, Quyết định số 3135 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tại Quyết định số 3136, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu này thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân riêng. Đơn vị thực hiện một phần chức năng quản lý, điều hành theo phân cấp, ủy quyền và quy chế tổ chức, hoạt động của học viện.

Trường Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ được sáp nhập và trở thành phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/12.

Như vậy, 5 trường CAND gồm 3 trường cao đẳng và 2 trường đại học được sáp nhập vào hai Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong đó, hai trường đại học tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức lại thành các phân hiệu trực thuộc học viện tương ứng.

Cả 4 quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập. Cần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người học, các bên có liên quan.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các học viện, trường CAND. Theo đó, sau khi sắp xếp, Bộ Công an có 6 học viện gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.