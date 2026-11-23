Khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức. Ảnh: FBNT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định Về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức và đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức sau sáp nhập thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại.

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn số 9594/BCT-TCCB ngày 12/11/2026 về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại.

Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức và tổ chức lại, đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức sau sáp nhập thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại theo quy định của pháp luật.

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.