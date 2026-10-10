Sáp nhập 13 trường, một trường tiểu học có hơn 10.500 học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp trường mầm non, phổ thông. Quá trình này giúp giảm 18.975 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%; hơn 28.000 cán bộ quản lý được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, một số trường có quy mô rất lớn, nhiều phân hiệu và điểm trường cách xa nhau, khiến việc quản lý phức tạp hơn.

Tại phường Nha Trang, một trường tiểu học được thành lập trên cơ sở sáp nhập 13 trường, hiện có 287 lớp với hơn 10.500 học sinh. Một trường mầm non hình thành từ 13 trường có 124 nhóm lớp, gần 2.800 trẻ; trường THCS sáp nhập từ 7 trường có 205 lớp với gần 8.800 học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Nha Trang tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Fanpage nhà trường

Đây là những cơ sở có quy mô lớn và nhiều phân hiệu nhất cả nước sau sắp xếp. Trong khi đó, thông thường mỗi địa phương sáp nhập 2-6 trường cùng địa bàn, với khoảng 3.000-5.000 học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc giảm đầu mối, kiện toàn tổ chức và bước đầu cơ cấu lại đội ngũ cơ bản đạt yêu cầu. Hoạt động giáo dục được duy trì ổn định, quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm, đồng thời tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy.

Dù vậy, bài toán còn lại là quản trị các trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ và bảo đảm điều kiện vận hành sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường hoặc địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những trường vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10, đồng thời bảo đảm bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các điều kiện dạy học.

Các phân hiệu của Trường Tiểu học Nha Trang. Ảnh: Fanpage nhà trường

“Tỷ lệ giảm đầu mối là mục tiêu phấn đấu, nhưng chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh mới là thước đo cuối cùng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tránh bệnh thành tích, sắp xếp máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, có đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp nhận, tổng hợp khó khăn của địa phương; rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức, quản trị trường học sau sắp xếp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm quản lý. Bộ này phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp, nhất là tại các trường quy mô lớn, nhiều cấp học và phân hiệu.