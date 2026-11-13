Sập nhà sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM: Giải cứu 4 người mắc kẹt

Lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ sập nhà.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận được hiện trường, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa được 4 người trong đống đổ nát ra bên ngoài rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường đưa 1 nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Một số căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng sau vụ sập nhà.

Sống ở gần khu vực xảy ra vụ sập nhà, ông Nguyễn Văn Hùng kể lại, khoảng hơn 11h ngày 13/11, ông đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng nổ vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng “rầm”, nhìn phía sau thì thấy căn nhà đổ sập. Ít phút sau thì lực lượng chức năng có mặt phá từng mảng tường vào bên trong rồi đưa một số người mắc kẹt ra bên ngoài.

“Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ nhớ lại tôi vẫn còn run sợ”, ông Hùng cho hay.

Chị H. G - người sống gần đó cũng cho hay, khoảng thời gian trên đang ở trong nhà nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra ban công xem. “Tiếng nổ rất lớn, sau đó khói bụi bay lên, sau đó tôi nghe thêm một tiếng nổ nữa và căn nhà đổ sập. Người dân khu vực này gần như ai cũng nghe nên chạy ra xem như thế nào”, chị G. kể lại.

Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi sự việc xảy ra.

Trước đó, khoảng 11h trưa 13/11, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP.HCM) huy động phương tiện chuyên dụng, máy móc cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ sập nhà tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, gấp rút di dời các mảng bê tông lớn chắn lối vào và tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp.

Đến 13h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 4 người từ trong đống đổ nát, hiện tại lực lượng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân từ đống đổ nát.