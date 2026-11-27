AP dẫn thông tin từ cảnh sát và giới chức địa phương cho biết, tòa nhà 6 tầng đang trong quá trình xây dựng đã đổ sập tại khu Baloch Colony, Karachi, hôm 25/11.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để giải cứu nạn nhân.

"17 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát", quan chức cảnh sát địa phương Ammar Awan thông tin.

Trong ảnh, cảnh tượng ngổn ngang sau vụ sập mái nhà của một trường tư thục ở Peshawar, Pakistan, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP/Muhammad Zubair.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đứng trên những khối bê tông khổng lồ bị sập giữa những mảnh vỡ ngổn ngang. Ban đầu, giới chức trách báo cáo một người thiệt mạng nhưng sau đó tìm thấy thêm 3 thi thể nữa trong đêm.

Theo ông Nasrullah Abbasi, một quan chức Pakistan, các gia đình đã báo cáo có 17 người mất tích kể từ khi tòa nhà sụp đổ.

Thị trưởng Karachi, Murtaza Wahab, cho biết việc cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng ông không nói rõ có bao nhiêu người mất tích.

Pakistan từng ghi nhận nhiều vụ sập nhà. Các tiêu chuẩn xây dựng thường không được thực thi nghiêm túc, nhà thầu thường sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc bỏ qua các quy định an toàn để tiết kiệm chi phí,...là một số nguyên nhân.

Trước đó, vụ sập mái nhà tại một trường tư ở thành phố Peshawar, Pakistan, đã khiến 34 trẻ em và một giáo viên thiệt mạng.