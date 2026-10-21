Sập mỏ vàng trái phép tại Colombia, 14 người thiệt mạng

Theo Reuters, ngày 19/10, giới chức địa phương Colombia xác nhận 14 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau vụ sập một mỏ vàng trái phép tại khu vực phía tây nam nước này.

Thống đốc Nariño, Luis Alfonso Escobar, cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc. Nguồn ảnh: X

Tai nạn xảy ra tại khu vực nông thôn Chambero, thuộc đô thị Santa Bárbara de Iscuandé, tỉnh Nariño. Đây là địa phương thường xuyên đối mặt với những thách thức liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản không chính thức, trong đó nhiều cơ sở thiếu các điều kiện an toàn cần thiết.

Thống đốc tỉnh Nariño, ông Luis Alfonso Escobar, cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường đã kết thúc. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về điều kiện làm việc của người lao động tại các mỏ khai thác vàng trái phép ở Colombia.

Sau tai nạn, ông Escobar kêu gọi chính phủ quốc gia, Cơ quan Khai thác mỏ quốc gia và Bộ Mỏ và Năng lượng đẩy nhanh quá trình hợp thức hóa hoạt động khai thác của các thợ mỏ trái phép và quy mô nhỏ. Theo ông, việc thúc đẩy quá trình này có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện điều kiện lao động, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn an toàn tại những khu vực khai thác.

Đây không phải lần đầu tỉnh Nariño xảy ra tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động khai thác mỏ. Hồi tháng 8/2026, một vụ tai nạn tương tự tại thị trấn Policarpa, cũng thuộc tỉnh này, đã khiến 13 người thiệt mạng.

Những sự việc liên tiếp cho thấy các nguy cơ mà người lao động phải đối mặt khi làm việc tại những khu mỏ thiếu sự quản lý và cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn. Tại nhiều vùng nông thôn Colombia, hoạt động khai thác khoáng sản không chính thức vẫn diễn ra phổ biến. Các cơ sở này thường không được trang bị đầy đủ hệ thống bảo hộ và hạ tầng an toàn, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn chết người luôn hiện hữu.

Vụ sập mỏ vàng lần này tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ tính mạng người lao động. Bên cạnh công tác ứng phó sau tai nạn, việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn và đưa các hoạt động khai thác nhỏ lẻ vào khuôn khổ quản lý được xem là những vấn đề cần được chính quyền Colombia quan tâm.

Với 14 người thiệt mạng và 7 người bị thương, thảm kịch tại tỉnh Nariño là lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi hoạt động khai thác vàng diễn ra trong điều kiện thiếu an toàn.

Một cảnh sát đang kiểm tra một căn phòng ngầm nơi chế biến các loại khoáng sản khai thác từ các mỏ vàng bất hợp pháp, tại Buritica, Colombia, ngày 20 tháng 4 năm 2021. (Ảnh: LUISA GONZALEZ/REUTERS)