Sập mỏ vàng trái phép ở Colombia, hơn 20 người thương vong

Mưa lớn kéo dài được cho là nguyên nhân gây sạt lở đất, làm sập đường hầm tại mỏ vàng hoạt động không phép này. Lực lượng cứu hộ địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và đến tối cùng ngày, các hoạt động cứu nạn chính thức khép lại.

Các vụ tai nạn hầm mỏ diễn ra thường xuyên tại Colombia. Ảnh: X/ColombiaOscura

Thông báo về tình hình thương vong và công tác cứu hộ, ông Gabriel Ocaña, Giám đốc Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa tỉnh Nariño, chia sẻ: "Thật không may, báo cáo ghi nhận 14 người tử vong. 13 người đã được đưa về khu vực đô thị Iscuandé, trong khi một nạn nhân được chuyển đến Guapi".

Đề cập đến tình trạng của những người sống sót, ông Ocaña cho biết thêm: "Có 7 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp phức tạp hơn và hiện chúng tôi đang xin hỗ trợ bằng máy bay trực thăng để chuyển họ đến thành phố Pasto hoặc Tumaco để điều trị".

Công tác cứu hộ và tiếp cận hiện trường gặp trở ngại do mỏ vàng nằm sâu trong vùng rừng rậm hẻo lánh, chỉ có thể di chuyển tới bằng thuyền hoặc máy bay nhỏ. Bên cạnh địa hình hiểm trở, tình hình an ninh phức tạp do sự hiện diện của các nhóm vũ trang bất hợp pháp cũng làm chậm trễ quá trình tiếp cận của lực lượng cứu hộ lẫn đội ngũ kỹ thuật thuộc Cơ quan Khai thác Khoáng sản Quốc gia Colombia.

Cơ quan Bảo vệ Nhân quyền Colombia đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới các nhóm vũ trang, yêu cầu tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tiếp cận địa bàn nhằm bảo vệ tính mạng người dân.

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại Nariño dần trở thành nguồn tài chính quan trọng nuôi sống các nhóm tội phạm vũ trang, thậm chí dần thay thế việc sản xuất cocain.

Thảm kịch vừa xảy ra tại thôn Chambero tiếp tục nối dài chuỗi tai nạn mỏ hầm tang thương tại Colombia. Trước đó vào tháng 8, một vụ sạt lở mỏ vàng trái phép ở đô thị Policarpa cũng thuộc tỉnh Nariño đã khiến 13 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Cùng trong tháng 8, sự cố nổ mỏ vàng tại Marmato, tỉnh Caldas đã làm 19 người bị thương, và vào tháng 5, vụ nổ khí mỏ than tại Sutatausa thuộc tỉnh Cundinamarca đã cướp đi sinh mạng của 9 công nhân.