Sập mỏ vàng tại Sudan, ít nhất 67 người thiệt mạng

Nhiều thợ mỏ đang khai thác tại một mỏ vàng ở Sudan. (Ảnh: AFP)

Tổ chức y tế "Mạng lưới Bác sĩ Sudan" (Sudan Doctors Network) - đơn vị theo dõi tình hình chiến sự tại Sudan đã công bố số người thiệt mạng và cho biết con số này có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tổ chức này cho biết mỏ vàng xảy ra sự cố là mỏ khai thác trái phép, không chỉ sử dụng lao động không qua đăng ký mà còn thiếu các biện pháp an toàn và bảo hộ cơ bản.

Tổ chức giám sát "Đài quan sát Kordofan" (Kordofan Observatory) cho biết ít nhất 70 thợ mỏ đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vụ việc, tất cả đều là lao động khai thác trái phép.

Một người sống sót mô tả quy mô vụ sập rất lớn, nhưng hiện trường thiếu thiết bị máy móc cần thiết để dọn dẹp đất đá và đống đổ nát, hiện vẫn còn nhiều người chưa rõ tung tích.

AFP, 8World