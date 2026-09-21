Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra từ tối 19/9 tại Oni, một khu vực hẻo lánh thuộc bang Biển Đỏ. Một quan chức của Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan cho biết, đến ngày 20/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể và giải cứu 30 người. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người mắc kẹt bên dưới hiện trường.

Bản đồ vị trí bang Biển Đỏ (Red Sea State) ở đông bắc Sudan. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Đây là vụ sập mỏ vàng không chính thức thứ hai tại Sudan chỉ trong vòng một tuần.

Trước đó, một vụ sập nghiêm trọng xảy ra tại mỏ vàng al-Zara, gần thị trấn Nuhud thuộc bang Tây Kordofan, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).

Công tác tìm kiếm tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do thiếu máy móc chuyên dụng và nhiều người vẫn được ghi nhận mất tích.

Sudan có hàng nghìn điểm khai thác vàng quy mô nhỏ và không chính thức. Nhiều mỏ hoạt động trong điều kiện thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn, khiến những vụ sập hầm gây thương vong thường xuyên xảy ra.

Theo các chuyên gia do Liên hợp quốc ủy nhiệm, một lượng lớn vàng khai thác tại Sudan đã bị đưa ra khỏi nước này để tài trợ cho RSF, lực lượng kiểm soát nhiều khu vực sản xuất vàng tại Darfur và Kordofan.