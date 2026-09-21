Sập mỏ vàng ở miền Bắc Sudan, hơn 30 người thương vong

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ sập một mỏ vàng khai thác theo phương thức truyền thống ở khu vực Wadi Halfa, miền Bắc Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập một mỏ vàng ở miền Bắc Sudan.

Vụ việc xảy ra tối 19/9 (giờ địa phương) tại các giếng khai thác thuộc khu vực Awny, gần biên giới Sudan-Ai Cập. Đến sáng 20/9, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 thi thể và 21 công nhân bị thương ra khỏi khu vực sập.

Hai người sống sót cho biết hoạt động tìm kiếm những người còn mất tích vẫn đang được tiến hành và lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.

Một trong hai người sống sót cho biết công tác cứu hộ chủ yếu do chính các công nhân thực hiện, trong điều kiện thiếu trang thiết bị. Cả hai đề nghị không công bố danh tính vì lý do an ninh.

Hoạt động khai thác vàng thủ công và quy mô nhỏ khá phổ biến tại Sudan, chủ yếu diễn ra tại các khu vực khai thác không chính thức hoặc các mỏ đã ngừng hoạt động.

Hàng triệu người Sudan tham gia khai thác vàng, trong đó nhiều lao động trẻ phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, sử dụng công cụ thô sơ và nhận mức tiền công thấp. Họ thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngộ độc hóa chất và sập hầm.

Tuần trước, ít nhất 82 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ sập mỏ tại khu vực Nam Kordofan, miền Nam Sudan.

Vàng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Sudan và cũng là một nguồn tài chính của các bên tham chiến kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 4/2023 giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự.

Theo các quan chức Sudan và nguồn tin trong ngành khai khoáng, gần như toàn bộ lượng vàng do hai bên trong cuộc xung đột kiểm soát được đưa đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong khi Abu Dhabi bác bỏ các cáo buộc cung cấp vũ khí cho RSF.

Sudan là một trong những nước sản xuất vàng lớn của châu Phi. Chính phủ nước này cho biết sản lượng vàng năm ngoái đạt 70 tấn, mức cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, giới chức Sudan cho rằng phần lớn sản lượng vàng bị buôn lậu qua biên giới, trong đó có các tuyến qua Chad, Nam Sudan và Ai Cập trước khi được đưa tới UAE.

Cuộc chiến kéo dài từ tháng 4/2023 giữa Quân đội Sudan và RSF đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời làm gián đoạn hoạt động kinh tế và gia tăng tình trạng khai thác, buôn bán vàng không chính thức ở nước này./.