Có 9 người tử vong trong vụ sập mỏ vàng ở Indonesia. Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu và trang tin Detik dẫn lời bà Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Jakarta cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 9 thợ mỏ. Ngoài ra, các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 17 người còn lại được cho là mắc kẹt dưới hầm mỏ, đồng thời đặt ưu tiên bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Theo nhật báo tiếng Anh Jakarta Globe, vụ việc xảy ra vào tối 24/11 tại khu vực Ciguha, huyện Bogor, sau khi một vụ sạt lở đất được cho là đã khiến một phần mỏ vàng, ước tính sâu khoảng 100m, đổ sập và ngập nước.

Theo người phát ngôn cảnh sát Tây Java, ông Hendra Rochmawan, 11 thợ mỏ đã kịp thoát khỏi khu vực khai thác trước khi nước lũ tràn vào hầm mỏ. Ban đầu, những người thợ mỏ và cư dân địa phương đã cố gắng tự bơm nước ra khỏi khu vực này nhưng sau đó tình hình đã trở nên vượt quá khả năng kiểm soát của họ.

Mỏ vàng sập sâu khoảng 100m. Video: AsiaOne

Công tác cứu hộ hiện gặp nhiều trở ngại do điều kiện hiện trường phức tạp, trong đó có đường hầm khai thác chật hẹp, địa hình không bằng phẳng, tình trạng ngập nước, ánh sáng yếu và mặt đất trơn trượt. Mưa nhẹ tại khu vực xung quanh càng khiến hoạt động cứu nạn thêm khó khăn.

Ciguha từ lâu được biết đến là địa bàn có hoạt động khai thác vàng trái phép. Các hoạt động khai thác khoáng sản tự phát khá phổ biến tại Indonesia, mang lại nguồn thu nhập bấp bênh cho hàng nghìn người lao động, những người phải làm việc trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ cao về thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Sạt lở đất, lũ lụt và sập hầm chỉ là một vài trong số những hiểm họa mà thợ mỏ phải đối mặt. Quá trình xử lý quặng vàng thường sử dụng thủy ngân và xyanua, những chất cực độc, trong khi người lao động lại thường không có hoặc có rất ít thiết bị bảo hộ.