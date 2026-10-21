Sập mỏ vàng khai thác trái phép, 14 người thiệt mạng: Hé lộ hình ảnh hiện trường

Tai nạn xảy ra tại khu vực nông thôn Chambero, thuộc đô thị Santa Bárbara de Iscuandé, tỉnh Nariño. Đây là địa phương thường xuyên đối mặt với nhiều thách thức từ hoạt động khai thác khoáng sản không chính thức, nơi các cơ sở thường xuyên thiếu vắng những điều kiện an toàn cần thiết.

Thống đốc tỉnh Nariño, ông Luis Alfonso Escobar, cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường hiện đã kết thúc.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về điều kiện làm việc của người lao động tại các mỏ khai thác vàng trái phép.

Ngay sau tai nạn, ông Escobar đã lên tiếng kêu gọi chính phủ, Cơ quan Khai thác mỏ quốc gia và Bộ Mỏ và Năng lượng đẩy nhanh quá trình hợp thức hóa hoạt động của các thợ mỏ trái phép và quy mô nhỏ. Ông nhấn mạnh việc thúc đẩy quá trình này mang ý nghĩa quan trọng nhằm cải thiện điều kiện lao động và nâng cao các tiêu chuẩn an toàn.

Thống đốc Nariño, Luis Alfonso Escobar, cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc. Nguồn ảnh: X

Đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Nariño xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác mỏ.

Trước đó, vào tháng 8/2026, một thảm kịch tương tự tại thị trấn Policarpa, cũng thuộc tỉnh này, đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Những sự cố liên tiếp cho thấy nguy cơ chực chờ mà người lao động phải đối mặt khi làm việc tại những khu mỏ thiếu sự quản lý.

Tại nhiều vùng nông thôn ở Colombia, hoạt động khai thác khoáng sản không chính thức vẫn diễn ra phổ biến. Các cơ sở này hầu hết không được trang bị hệ thống bảo hộ và hạ tầng an toàn, khiến rủi ro tai nạn chết người luôn hiện hữu.

Vụ sập mỏ vàng tại Chambero tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền Colombia trong việc tăng cường giám sát, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và đưa các hoạt động khai thác nhỏ lẻ vào khuôn khổ quản lý nhằm bảo vệ tính mạng người lao động.