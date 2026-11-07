Sập mỏ khai thác đá ở Nghệ An, một người tử vong

Hiện trường vụ sập mỏ đá

Mỏ đá 99 có diện tích khai thác hơn 20ha, do Công ty Vật liệu 99 quản lý. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, triển khai công tác xử lý vụ việc. Người bị thương đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khu vực xảy ra tai nạn được chính quyền địa phương bảo vệ nghiêm ngặt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Trường, Chủ tịch UBND xã Bạch Hà xác nhận thông tin về vụ tai nạn. Ông Trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã điện thoại báo Công an xã. Hiện lực lượng công an và các cơ quan chức năng đang tiếp cận, kiểm tra hiện trường để làm rõ vụ việc.