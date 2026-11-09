Sập mố cầu Bái Sim, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành tê liệt sau mưa lớn

Sáng 9.11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại khu vực chân cầu Bái Sim, thuộc thôn Kim Đồng, xảy ra sự cố sập mố cầu, khiến tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành qua khu vực này bị tê liệt.

Mố cầu Bái Sim bị sập sau nhiều giờ mưa lớn, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, khiến mực nước sông, suối và nước từ hồ Yên Mỹ dâng cao, dòng chảy xiết, gây xói lở nghiêm trọng phần nền đường và khu vực chân cầu.

Sự cố khiến một bên mố cầu bị sập, bên còn lại bị xê dịch, sụt lún. Mặt đường dẫn lên cầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn, các mảng bê tông nhựa bị phá vỡ, tách thành từng tấm nằm ngổn ngang. Phần nền đường bị nước cuốn trôi, tạo khoảng trống lớn sát chân mố cầu.

Tình trạng hư hỏng nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu. Đây là sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại và vận chuyển hàng hóa trên tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực miền núi phía tây với các địa bàn phía đông của tỉnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, dựng rào chắn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực cầu bị hư hỏng nhằm tránh xảy ra tai nạn.

Các đơn vị chuyên môn đang kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại và nghiên cứu phương án khắc phục, tổ chức phân luồng giao thông.

Đường Nghi Sơn - Bãi Trành dài hơn 50km, là tuyến giao thông có vai trò kết nối quốc lộ 1, Khu kinh tế Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh, Cảng hàng không Thọ Xuân và các địa phương miền núi phía tây Thanh Hóa.