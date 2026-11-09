Sập mố cầu Bái Sim, quốc lộ ở Thanh Hóa bị chia cắt

Sáng 9/11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mưa lớn kéo dài trong đêm khiến mực nước sông, suối và hồ Yên Mỹ dâng nhanh, gây ảnh hưởng đến giao thông, chia cắt một số thôn trên địa bàn.

Mố cầu Bái Sim trên tuyến QL Nghi Sơn - Bãi Trành bị sập một bên

Đáng chú ý, khoảng 3h cùng ngày, mố cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, bị sập một bên. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường, căng dây cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Giao thông bị chia cắt tạm thời

Theo lãnh đạo xã Thanh Kỳ, sự cố khiến tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành qua khu vực cầu Bái Sim bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông.

Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 100mm; các khu vực khác phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Đáng lưu ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu 0,2-0,7m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc.

Nhiều khu vực xã Nông Cống sáng 9/11 đã bị ngập do mưa lớn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh Báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối. Các địa phương được yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và chủ động sơ tán người dân ở khu vực bãi sông khi cần thiết.

Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành dài hơn 50km, kết nối cảng Nghi Sơn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến các địa phương phía Tây Thanh Hóa và tỉnh lân cận.

Sự cố sập mố cầu Bái Sim trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng việc đi lại của người dân mà còn gây gián đoạn hoạt động vận tải trên tuyến đường này.