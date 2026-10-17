Sắp mở bán hơn 970 căn nhà ở xã hội ở phía tây Hải Phòng

CTCP Đầu tư Newland ngày 5/10 vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 4 tại dự án khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/11 đến hết ngày 8/12/2026.

Một số tòa nhà đã hoàn thiện phần thô. Ảnh: Minh Tiệp.

Theo thông báo từ phía doanh nghiệp, đợt 4 dự kiến mở bán khoảng 974 căn hộ, diện tích từ 43,1 - 74,6 m², bố trí 2 - 3 phòng ngủ. Giá bán tạm tính 17,627 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì theo quy định.

Đến nay, dự án đã có hồ sơ đăng ký mua khoảng 505 căn hộ. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý 2/2027.

Đợt 4 doanh nghiệp dự kiến mở bán khoảng 974 căn hộ, diện tích từ 43,1 - 74,6 m², bố trí 2 - 3 phòng ngủ. Ảnh: Minh Tiệp.

Dự án do liên danh CTCP Đầu tư Newland và CTCP Đầu tư xây dựng NHS làm chủ đầu tư. Công trình gồm 5 tòa nhà ở xã hội cao 15 tầng và 1 tầng tum kỹ thuật, cùng khu nhà xe với quy mô 2 tầng và hệ thống đường giao thông, thoát mặt nước, điện chiếu sáng, cấp nước, cây xanh... Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.953 người.