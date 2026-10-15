Sập mái trường học tại Pakistan khiến 28 người thiệt mạng

Theo truyền thông địa phương, mưa lớn kéo dài đã khiến mái một trường học tư thục ở thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan bị sập vào sáng 15/10.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường để đào bới đống đổ nát. Các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe cấp cứu liên tục di chuyển qua những con phố hẹp, trong khi nhân viên cứu hộ nỗ lực đưa các học sinh bị thương ra ngoài.

Phát ngôn viên Mohammad Asim của Bệnh viện Lady Reading tại Peshawar cho biết, sự cố khiến 27 học sinh và một giáo viên thiệt mạng, trong khi 47 học sinh khác bị thương.

"Tất cả các em đều từ 13 tuổi trở xuống", ông Asim thông tin thêm.

Cảnh sát trưởng Peshawar, Mian Saeed, cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng thêm. Nhiều học sinh được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Các vụ sập mái nhà và công trình xảy ra khá phổ biến tại Pakistan. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và việc sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng tại quốc gia này.

Trước đó, hồi tháng 7, một trung tâm học thêm đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Lahore cũng bị sập mái, khiến 4 học sinh thiệt mạng.