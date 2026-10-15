Sập mái trường học ở Pakistan, ít nhất 33 người thiệt mạng

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh Reuters.

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục tư thục Al-Khair. Theo một quan chức cứu hộ, mái nhà ở tầng trên đã sập xuống các phòng học bên dưới, nghiền nát hai tầng của tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ đã phải mất từ 4 đến 5 giờ đồng hồ để đưa các học sinh ra khỏi đống đổ nát. Một số đoạn video được truyền hình địa phương đăng lại cho thấy cảnh tượng đau lòng khi các nhân viên cứu hộ phải dùng tay trần đào bới gạch đá, bế những đứa trẻ bị thương nặng ra xe cứu thương đang chờ sẵn giữa con hẻm chật hẹp. Trong khi đó, rất đông phụ huynh và người thân hoảng loạn tập trung bên ngoài tòa nhà ngóng chờ tin tức của con em mình.

Ông Arif Khattak, người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương, cho biết phần lớn học sinh thiệt mạng đều dưới 13 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 45 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Ông Mohammad Asim, người phát ngôn của Bệnh viện Lady Reading, thông tin thêm rằng trong số các nạn nhân tử vong có 12 nữ sinh và một giáo viên nữ. Ông cũng cho biết có 3 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não, nhưng phần lớn trong số 20 người bị thương được đưa đến bệnh viện này đã được sơ cứu và cho về nhà.

Theo cảnh sát trưởng Peshawar, ông Mian Saeed, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chất lượng công trình: "Cấu trúc của tòa nhà rất yếu. Phần mái đã bị quá tải do thi công trên một kết cấu không vững chắc, dẫn đến vụ đổ sập".

Ông Saeed cho biết chính quyền đã mở một cuộc điều tra chính thức và người đứng đầu của trường học đã bị bắt giữ. Trước đó, cảnh sát trưởng từng bày tỏ lo ngại số người chết có thể tiếp tục tăng, bởi chỉ có 47 trong tổng số 110 học sinh có mặt tại ba lớp học lúc xảy ra tai nạn được cứu thoát ngay lập tức. Phía nhà trường hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Thông qua một tuyên bố từ văn phòng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước thảm kịch và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân.