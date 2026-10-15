Sập mái trường học ở Pakistan, ít nhất 27 học sinh và một giáo viên thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập mái trường học ở Pakistan. (Ảnh: AFP)

Theo Hãng tin Reuters, sự việc xảy ra trong ngày 15/10. Lực lượng cứu hộ cho biết phần mái ở tầng cao của ngôi trường bị sập, rơi xuống và đè sập mái tầng một, nơi các em học sinh đang học trong lớp.

Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm và đưa ít nhất 45 trẻ em ra khỏi hiện trường. Dự kiến còn nhiều em khác bị vùi lấp dưới đống gạch vụn.

Người phát ngôn một bệnh viện địa phương cho biết phần lớn các nạn nhân tử vong là trẻ dưới 13 tuổi, đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Hơn 20 người bị thương khác đang được điều trị.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ra tuyên bố bày tỏ đau buồn trước những mất mát về sinh mạng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Những năm gần đây, Pakistan nhiều lần xảy ra các vụ sập công trình. Hồi tháng 6 năm nay, mái nhà một trung tâm dạy thêm tư nhân ở thành phố Lahore, miền đông nước này bị sập, làm 14 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng, 5 người bị thương.