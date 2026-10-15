Sập mái trường học ở Pakistan, ít nhất 27 học sinh thiệt mạng

Hình ảnh được phát trên truyền hình Pakistan cho thấy nhiều xe cứu thương khẩn trương đến trường Trung tâm Giáo dục Al-Khair, một cơ sở tư nhân ở thành phố Peshawar. Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để đưa các học sinh bị thương, nhiều em dính đầy máu, ra khỏi đống đổ nát.

Ông Iftikhar Khan, cán bộ phụ trách tình trạng khẩn cấp của quận, cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa ít nhất 45 trẻ em ra ngoài. Một số học sinh khác được cho là vẫn mắc kẹt dưới những mảng tường và mái nhà đổ sập.

Các đội cứu hộ tiến hành chiến dịch tìm kiếm sau vụ sập mái trường học ở Peshawar, ngày 15/10. Nguồn: MXH

Trong khi đó, ông Bilal Faizi, một quan chức Chính phủ Pakistan, cho biết các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời chuyển người bị thương đến các cơ sở y tế gần hiện trường.

Người phát ngôn Bệnh viện Lady Reading của thành phố Peshawar, ông Mohammad Asim, cho biết 20 người bị thương trong sự cố. Phần lớn người thiệt mạng đã được đưa đến bệnh viện.

Theo một nhân viên cứu hộ, trần nhà đổ xuống khu vực học sinh đang ngồi sau khi phần mái của tầng trên sụp xuống, kéo theo kết cấu của cả hai tầng công trình.

Cảnh sát trưởng Peshawar Mian Saeed bày tỏ lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng. Ông cho biết trong số 110 học sinh có mặt tại ba lớp học vào thời điểm xảy ra vụ sập, lực lượng chức năng mới giải cứu được 47 em.

Ông Saeed nhận định công trình có kết cấu yếu, đồng thời cho rằng phần mái bị quá tải đã dẫn đến thảm họa.

Nhà chức trách Pakistan đã yêu cầu tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ sập mái trường.