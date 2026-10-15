Sập mái trường học ở Pakistan, gần 20 người thiệt mạng

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương, trong số những người thiệt mạng có 17 học sinh, đều dưới 13 tuổi, và 1 giáo viên. Hiện một số học sinh vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong khi đó, giới chức bệnh viện cho biết một số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát để tiếp cận và giải cứu những người còn mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, hồi tháng 7, một trung tâm học thêm đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Lahore cũng bị sập mái, khiến 4 học sinh thiệt mạng.

Các vụ sập nhà xảy ra khá phổ biến ở Pakistan, nơi các tiêu chuẩn xây dựng chưa được thực thi nghiêm túc. Nhiều công trình sử dụng vật liệu không bảo đảm chất lượng, trong khi các quy định về an toàn thường bị xem nhẹ nhằm cắt giảm chi phí.