Sắp khởi công xây dựng cầu Cần Thơ 2 kết hợp đường sắt và đường bộ

Cầu Cần Thơ 2, tích hợp đường bộ và đường sắt qua tỉnh Vĩnh Long và Tp. Cần Thơ, dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2007.

Thông tin trên được ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ, đưa ra trong buổi họp báo định kỳ do UBND Tp. Cần Thơ tổ chức chiều 8/10.

Theo ông Tân, dự án cầu Cần Thơ 2 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, hiện đang lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư.

Theo phương án đang được nghiên cứu, cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 27.050 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2. Ảnh Thanh Niên

Đáng chú ý, công trình được thiết kế kết hợp giữa đường bộ và đường sắt. Trong đó đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới.

Dự án cầu Cần Thơ 2 dài khoảng 15,14 km, đi qua tỉnh Vĩnh Long và Tp, Cần Thơ. Phía Cần Thơ, tuyến kết nối tại nút giao IC2; phía Vĩnh Long kết nối tại khu vực nút giao Chà Và.

Phần đường bộ được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khoảng 100 km/h. Tuyến đường sắt đôi sử dụng khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế khoảng 120 km/h; tốc độ khai thác tối đa dự kiến 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Nhịp chính của cầu Cần Thơ 2 được thiết kế dạng cầu dây văng, với sơ đồ nhịp 210 m - 450 m - 210 m. Tổng chiều dài phần cầu chính khoảng 870 m, bề rộng khoảng 30,5 m.

Về tiến độ, ông Tân cho biết, hiện Bộ Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án, dự kiến cuối năm 2026 trình chủ trương đầu tư.

Sang năm 2027, dự kiến quý III sẽ bàn giao cọc mốc, mặt cắt giải phóng mặt bằng cho địa phương để triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phần đường dẫn hai bên cầu.

Phần đường dẫn cầu Cần Thơ 2 dự kiến khởi công trong quý IV/2027.

Minh Đức (T/h)