Sắp khởi công tuyến cao tốc đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Thành phần 2-2, xây dựng tuyến cao tốc thuộc Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn Đồng Nai dự kiến khởi công vào ngày 30-9.

Trước đó, Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom đường bên trên địa phận Đồng Nai thuộc Dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được khởi công thực hiện.

Dự kiến khởi công vào ngày 30-9

Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn các tỉnh, thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh là một trong những dự án hạ tầng giao thông kết nối đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Với chiều dài tuyến hơn 200km, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh cũng là dự án hạ tầng giao thông đường bộ lớn nhất vùng Đông Nam Bộ từ trước đến nay.

Với đoạn qua địa bàn Đồng Nai, dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai, được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Dự án Thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo Nghị quyết số 297/NQ-CP, ngày 25-9-2025 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 220/2025/QH15, ngày 27-6-2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Ðầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đối với nhóm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công, tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần, hoàn thành trước ngày 31-12-2025 và thực hiện công việc tiếp theo để khởi công công trình trước ngày 30-6-2026; đối với nhóm dự án thành phần thực hiện theo phương thức PPP, tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần và lựa chọn nhà đầu tư hoàn thành trước ngày 30-6-2026 và thực hiện các công việc tiếp theo để khởi công công trình trong quý IV-2026.

Theo quy hoạch, tổng chiều dài phần tuyến cao tốc thuộc Dự án Thành phần 2-2, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Đồng Nai là hơn 46km. Điểm đầu tuyến đường cao tốc tại Km18+480 ở xã Xuân Đường đến điểm cuối tại Km64+630 xã Thường Tân (Thành phố Hồ Chí Minh), bao gồm cả cầu Thủ Biên.

Theo quyết định phê duyệt dự án của UBND thành phố, tổng mức đầu tư Dự án Thành phần 2-2 là hơn 16 ngàn tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Thành phần 2-2.

Tại phiên họp thứ 3 của Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 822-QĐ/TU, ngày 25-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy vào ngày 23-9 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Tổ phó Thường trực Tổ chỉ đạo cho biết: Theo kế hoạch, Dự án Thành phần 2-2 xây dựng tuyến cao tốc thuộc Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 30-9.

Tăng tốc hoàn thành giải phóng mặt bằng

Để triển khai thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn, thành phố Đồng Nai phải thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng diện tích đất hơn 443ha trên địa bàn 9 xã, phường. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích hơn 302ha.

Dự án Thành phần 1-2 thuộc Dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai đã được khởi công vào tháng 6-2026.

Ông Phạm Quang Đĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết: Đến nay, tổng diện tích mặt bằng giai đoạn 1 đã được bàn giao là hơn 235ha, đạt gần 78% tổng diện tích. Trong thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Đặc biệt không để tình trạng mặt bằng “da beo”, không liền khoảnh dẫn đến không thể triển khai thi công.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út, Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội, Chính phủ cho phép triển khai song song công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục đầu tư, thi công. Với việc Dự án Thành phần 1-2 đã được thành phố khởi công vào cuối tháng 6-2026 và Dự án Thành phần 2-2 sẽ được khởi công vào cuối tháng 9-2026, đến nay dự án đã được triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu.