Sắp khép lại với NSND Hồng Vân

Sau hơn một tháng ra rạp, Lên Hương đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình chiếu thương mại. Theo số liệu ghi nhận ngày 27/10, bộ phim đạt tổng doanh thu hơn 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng vé bán ra trong ngày đã giảm đáng kể, cho thấy sức hút của tác phẩm không còn duy trì như thời điểm mới phát hành.

Cụ thể, trong ngày 27/10, Lên Hương chỉ bán được 49 vé, với 13 suất chiếu, thu về 3,41 triệu đồng. Tại TP.HCM, bộ phim đã rút khỏi phần lớn hệ thống rạp lớn. Tình hình tại Hà Nội cũng tương tự khi tác phẩm không còn xuất hiện ở phần lớn cụm rạp lớn sau hơn một tháng công chiếu.

Lên Hương đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình chiếu thương mại.

Diễn biến này cho thấy Lên Hương đang dần khép lại chặng đường ngoài rạp. Dù chưa chạm mốc 100 tỷ đồng, doanh thu hơn 95 tỷ đồng vẫn là kết quả đáng chú ý đối với dự án có sự tham gia của NSND Hồng Vân. Trước đó, bộ phim từng ghi nhận tốc độ bán vé tích cực trong những ngày đầu ra mắt, tạo được sự quan tâm nhờ đề tài khác biệt cùng dàn diễn viên quen thuộc.

Lên Hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông thực hiện, chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9/2026. Tác phẩm khai thác câu chuyện xoay quanh nghề dịch vụ tang lễ và quan niệm nằm trong quan tài để cầu vận may. Từ tình huống có phần kỳ lạ này, bộ phim mở ra những câu chuyện về gia đình, các mối quan hệ và những điều khó nói được che giấu phía sau vẻ ngoài bình thường của mỗi nhân vật.

Trong phim, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, người mẹ có điều kiện kinh tế và dành nhiều tình cảm cho con. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức cùng nỗi lo mất đi những gì đang có khiến nhân vật đôi lúc trở nên kiểm soát, tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa mang màu sắc tâm lý. Đây cũng là vai diễn giúp NSND Hồng Vân tiếp tục thể hiện thế mạnh ở những nhân vật phụ nữ trung niên có tính cách rõ nét, vừa tạo tiếng cười vừa bộc lộ những mâu thuẫn trong đời sống gia đình.

NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng.

Một điểm đáng chú ý khác là mối quan hệ nhiều va chạm giữa bà Sáu Vàng và bà Mũi, nhân vật do Hồng Đào thể hiện. Sự đối lập trong tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống của hai người phụ nữ góp phần tạo nên những tình huống đáng chú ý trong Lên Hương. Bên cạnh NSND Hồng Vân và Hồng Đào, phim còn có sự tham gia của NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Hữu Châu, Võ Tấn Phát, Quốc Khánh, Hạ Anh và Thiếu Lan.

Với NSND Hồng Vân, Lên Hương là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của năm 2026. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu tốt như Gái Già Lắm Chiêu 3 với khoảng 165 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu đạt hơn 100 tỷ đồng và Con Nhót Mót Chồng thu khoảng 80 tỷ đồng. Các con số này là doanh thu của toàn bộ phim, không phải khoản thu nhập riêng của diễn viên.

Dù chặng đường chiếu rạp của Lên Hương đang dần đi đến hồi kết, kết quả hơn 95 tỷ đồng vẫn giúp bộ phim ghi dấu trong danh sách những tác phẩm điện ảnh Việt đáng chú ý thời gian qua. Với NSND Hồng Vân, vai bà Sáu Vàng tiếp tục bổ sung một màu sắc khác vào hành trình diễn xuất lâu năm của nữ nghệ sĩ.