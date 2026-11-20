Ông Nguyễn Công Hoàng (áo trắng, giữa) kiểm tra tiến độ dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2019, điều chỉnh vào năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 694 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 6,11km, gồm tuyến chính dài khoảng 4,825km và tuyến nhánh khoảng 1,29km, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2026. Tuyến đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Đến nay, mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công mới đạt hơn 90% (5,54/6,11km). Toàn tuyến còn 18 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao đất và 54 hộ chưa hoàn thành công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Những vướng mắc tại phường Trương Quang Trọng chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất theo Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND ngày 20-9-2023 của UBND tỉnh. Tại xã Thọ Phong, một số trường hợp chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt phương án bồi thường; có hộ chưa đồng thuận bàn giao đất dù phương án đã được phê duyệt. Theo ông Phạm Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, phần lớn người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ vẫn có kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ. Địa phương đang phối hợp với Mặt trận, tổ dân phố và các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phường huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản; ưu tiên những hộ neo người, người cao tuổi, gia đình thiếu nhân lực nhằm giảm bớt khó khăn trong quá trình di dời.

Thực tế, việc di dời, bàn giao mặt bằng không dễ dàng đối với những hộ phải rời nơi ở đã gắn bó nhiều năm. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy (68 tuổi, phường Trương Quang Trọng) có 256m² đất cùng toàn bộ nhà ở, công trình phụ nằm trong diện giải tỏa. Bà Thủy cho biết, dù được bồi thường và bố trí suất tái định cư nhưng gia đình vẫn gặp khó khăn với khoản tiền chênh lệch phải nộp thêm. Đến nay, bà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư, chưa thể xin phép xây dựng nhà mới nên phải ở nhờ người thân. Dù còn nhiều khó khăn, bà Thủy đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng. Bà cho biết, việc rời nơi ở gắn bó lâu năm không tránh khỏi tiếc nuối, nhưng vẫn đồng tình với chủ trương làm đường, chỉnh trang đô thị. "Đường mở ra thì cảnh quan sẽ khác, người dân đi lại thuận lợi hơn, địa phương cũng phát triển hơn", bà Thủy chia sẻ. Cùng chung mong muốn dự án sớm hoàn thành, gia đình ông Nguyễn Tấn Toàn (53 tuổi, phường Trương Quang Trọng) có khoảng 200m² đất và nhà ở thuộc diện giải phóng mặt bằng. Sau khi được bố trí tái định cư và giải quyết các chính sách bồi thường, hỗ trợ, gia đình ông đã đồng thuận di dời, tháo dỡ ngôi nhà gắn bó nhiều năm để bàn giao đất.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, việc bàn giao mặt bằng không liên tục trong nhiều năm đã ảnh hưởng đến tổ chức thi công, khiến nhiều đoạn tuyến còn dang dở. Đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 225/408 tỷ đồng, tương đương hơn 55%; vốn bố trí năm 2026 là 131 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 104 tỷ đồng, đạt khoảng 80%. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu thông tuyến toàn bộ dự án vào cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo tiến độ ban đầu, mặt bằng phải được bàn giao toàn bộ trước ngày 30-6-2026 để bảo đảm hoàn thành dự án trong năm. Do vướng mắc kéo dài, dự kiến đến tháng 12-2026 mới hoàn tất công tác này. Vì vậy, dự án không thể hoàn thành theo tiến độ được duyệt và Ban Quản lý dự án đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2027.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, thống nhất phương án xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí đất tái định cư, không để tình trạng này trở nên phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, có quy hoạch, phân lô và cắm mốc cụ thể nhưng người dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm. Về tiến độ dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026, không để tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện. Trường hợp cần thiết, việc gia hạn chỉ xem xét phục vụ công tác thanh quyết toán sau khi công trình đã hoàn thành, không để phát sinh thêm những lần điều chỉnh tiến độ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án.