Sập giàn giáo tại công trình Rạp Tháng 8 ở Tuyên Quang, một người tử vong

Ngày 21/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Quốc Chương, Chủ tịch UBND phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khi thi công sàn tầng 5 công trình Rạp Tháng 8, khiến một công nhân tử vong.

Theo báo cáo của UBND phường Minh Xuân, khoảng 8h20 ngày 20/10, tại công trình xây dựng Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa ở tổ dân phố 7 xảy ra sự cố sập giàn giáo.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trình Rạp Tháng 8 khiến một công nhân tử vong. Ảnh: NS

Theo thông tin ban đầu do nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát cung cấp, khi công nhân đang đổ bê tông dầm, sàn tầng 5, hệ thống giàn giáo chống đỡ dựng tại tầng 4 bị sập.

Sự cố khiến bê tông vừa đổ ở dầm, sàn tầng 5 sập, chảy xuống sàn tầng 4. Một phần hệ thống cốt thép sàn, dầm bị kéo xô lệch.

Sau khi kiểm tra quân số, các tổ thi công phát hiện thiếu một công nhân phụ trách kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo tại khu vực xảy ra sự cố.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền và Công an phường Minh Xuân triển khai tìm kiếm, cứu nạn và kiểm soát hiện trường.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được vị trí người lao động bị nạn, triển khai các biện pháp tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài. Đến 15h20, thi thể nạn nhân được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ khám nghiệm.

UBND phường Minh Xuân yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị giám sát phối hợp bảo vệ hiện trường, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, ngăn ngừa nguy hiểm phát sinh. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo sự cố, khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ, nguyên nhân và xử lý vi phạm nếu có theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ UBND phường Minh Xuân, công trình Rạp Tháng 8 gồm 5 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 16.000m², chiều cao đến đỉnh mái 35,7m.

Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Thịnh Hưng; nhà thầu thi công là Công ty TNHH một thành viên Gia Bảo Huy; đơn vị giám sát là Công ty cổ phần Khoa học và công nghệ xây dựng.