Sập giàn giáo công trình hơn 200 tỉ đồng khiến 1 người tử vong

Ngày 21.10, thông tin từ UBND phường Minh Xuân (Tuyên Quang), đơn vị này xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giàn giáo tại công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.V.T (SN 1999), trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, khoảng hơn 8 giờ ngày 20.10, nhiều công nhân đang làm việc tại công trường, trong đó có hoạt động đổ bê tông bằng xe bồn bơm lên cao.

Khi một số công nhân làm việc ở khu vực phía dưới giàn giáo, sàn đổ bê tông bất ngờ sập xuống, tạo thành vùng sụt võng, vùi lấp anh T.

Công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa đang trong quá trình triển khai, hoàn thiện. Ảnh: TRẦN QUÝ

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài và bàn giao thi thể anh Đ.V.T cho gia đình lo hậu sự.

Hoạt động thi công sau đó được tạm dừng để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác xác minh.

Công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công vào tháng 12.2025 có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 10.000m² và tổng mức đầu tư khoảng 218 tỉ đồng.

Dự án do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang và Công ty TNHH Thịnh Hưng làm chủ đầu tư.

Công trình được định hướng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, tổ chức sự kiện và các dịch vụ văn hóa đi kèm.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trước tháng 6.2027.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.