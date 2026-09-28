Sập gác nhà trong hẻm ở TP.HCM, 3 người mắc kẹt

Khoảng 16h15 ngày 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 17 nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về sự cố sập nhà dân tại số 1128/15 đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân ra khỏi căn gác bị sập.

Đơn vị lập tức xuất 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trung tá Đỗ Minh Tân, Phó Đội trưởng, làm chỉ huy chữa cháy.

Đến 16h30, lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường, nhanh chóng ghi nhận tình hình, xác định số người bị nạn, mắc kẹt và triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng CC&CNCH Khu vực 17 phối hợp Đội 3 thuộc Phòng PC07, Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và lực lượng 115 tổ chức cứu người bị nạn.

Một trong ba nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà bị sập.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà có diện tích khoảng 40m², gồm 1 trệt và 1 gác gỗ. Khi sự cố xảy ra, phần gác bất ngờ đổ sập khiến 3 người mắc kẹt, trong đó có 2 nữ và 1 nam.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực bị sập, đưa cả 3 người ra ngoài an toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường căn nhà xảy ra sự cố sập gác khiến 3 người mắc kẹt.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý, kiểm tra hiện trường và đảm bảo an toàn khu vực.

Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.