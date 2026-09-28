Sập gác nhà trong hẻm, 3 người thoát chết

Đến tối 28/9, lực lượng chức năng TP.HCM đang xử lý hiện trường vụ sập gác một căn nhà trong hẻm trên đường Trường Sa, phường Phú Nhuận.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực trên bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà trong hẻm đường Trường Sa.

Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường.

Theo người dân, thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người đang ở trên gác và 1 người ở phía dưới. Bất ngờ, phần gác sập xuống khiến 2 người ở phía trên mắc kẹt.

1 người bị thương nhẹ được sơ cứu.

Còn người ở phía dưới đã tìm cách chui ra ngoài.

Phần gác này được làm bằng gỗ, có các thanh sắt giằng bên dưới.

Lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 17 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn. May mắn không có ai tử vong.

Công tác cứu hộ tại hiện trường.

Đến hơn 18 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn nhà xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục kiểm tra, xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ sập gác đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.