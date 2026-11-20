Vụ án 53 bị cáo tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của 3 người Việt Nam vừa được TAND tỉnh Nghệ An xét xử là lời cảnh báo về những cạm bẫy đang hiện hữu trên không gian mạng.

Không cần gặp mặt trực tiếp, không cần tiếp xúc ngoài đời thực, các đối tượng vẫn có thể khiến nạn nhân tự nguyện chuyển hàng tỷ đồng vào tài khoản do chúng chỉ định.

Đáng lo ngại, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn hay những cuộc trò chuyện chân thành lại có thể là cả một tổ chức lừa đảo được phân công vai trò, xây dựng kịch bản và điều hành bài bản.

Ngày 19.11, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa 53 bị cáo trong vụ án ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn, liên quan đến một tổ chức lừa đảo hoạt động tại nước ngoài.

Các bị cáo đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Lâm Đồng...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong đường dây này, mỗi người được phân công đảm nhiệm một vị trí khác nhau, từ quản lý, kế toán đến nhân viên trực tiếp tiếp cận, dụ dỗ các nạn nhân chuyển tiền.

Trong số các bị cáo, Lê Thị Mai (SN 1995, trú tại Hà Nội) giữ vai trò quản lý, điều hành nhóm người Việt Nam theo sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.

Một số bị cáo khác tham gia đường dây gồm Đặng Quang Đạt (SN 1995, trú tại Hà Tĩnh), Võ Anh Hào (SN 2002, trú tại Lâm Đồng), Bùi Văn Quyết (SN 1992, trú tại Nghệ An)...

Theo tài liệu vụ án, từ giữa năm 2021, do không có việc làm ổn định và muốn kiếm tiền nhanh, các bị cáo lần lượt xuất cảnh sang Campuchia, Philippines làm việc cho Công ty Galaxy.

Đây thực chất là tổ chức hoạt động lừa đảo do một người Trung Quốc có tên gọi “A Tam” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) điều hành.

Tại đây, A Tam trực tiếp chỉ đạo hoạt động chung của tổ chức, đồng thời giao Lê Thị Mai quản lý, phân công công việc cho nhóm nhân viên người Việt Nam.

Để tránh bị phát hiện, mỗi người khi tham gia đều được đặt một tên gọi khác. Đổi lại, họ được trả lương hằng tháng từ 25-45 triệu đồng và hưởng thêm tiền hoa hồng nếu lừa được người chuyển tiền.

Các nhân viên được cung cấp những kịch bản lừa đảo bằng tiếng Việt do người Trung Quốc xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, họ sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ và từng bước dẫn dụ người bị hại vào các bẫy tài chính.

Hai phương thức chủ yếu được tổ chức này triển khai là giả danh hoạt động tuyển dụng, việc làm trực tuyến và lừa đảo thông qua các mối quan hệ tình cảm, kết bạn, hẹn hò.

Với thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng đưa ra lời mời gọi làm việc trực tuyến, hứa hẹn được hưởng hoa hồng hấp dẫn.

Ban đầu, người tham gia có thể nhận được một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi đã khiến nạn nhân tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ nạp số tiền lớn hơn với cam kết lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt.

Ở hình thức thứ hai, các đối tượng chủ động làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm trên mạng xã hội.

Khi đã tạo được sự tin tưởng, chúng dựng lên những câu chuyện trúng thưởng, nhận quà hoặc các tình huống cần nộp phí để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Đáng chú ý, để khiến người bị hại mất cảnh giác, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh giao dịch chuyển khoản giả, bố trí người đóng vai khách hàng đã nhận thưởng hoặc người có quan hệ với nạn nhân nhằm tạo hiệu ứng tin tưởng.

Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục viện ra nhiều lý do như xác minh tài khoản, kích hoạt, mở khóa hoặc hoàn tất điều kiện rút tiền để yêu cầu nộp thêm, qua đó kéo dài quá trình chiếm đoạt.

Với những thủ đoạn trên, trong giai đoạn 2022-2024, các bị cáo đã lừa đảo 3 người Việt Nam, chiếm đoạt tổng cộng hơn 27 tỉ đồng. Trong đó, một nữ bị hại sinh năm 1993 bị chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận tham gia tổ chức lừa đảo vì không có việc làm ổn định, muốn có thu nhập cao.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, một số bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, trong đó có bị cáo Lê Thị Mai.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Mai 19 năm tù.

Ba bị cáo được tuyên mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại phải nhận mức án từ 7-17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.