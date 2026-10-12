Sắp đưa hài cốt 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM an táng

Các lực lượng thực hành phương án di chuyển từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: T.P.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, trước ngày diễn ra các nghi lễ chính thức, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ được tổ chức lúc 19 giờ ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Chương trình nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 14/10, lúc 7 giờ 30 phút, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ được tổ chức tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Đến 8 giờ, Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra tại đây. Đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trước đó, sáng 10/10, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lực lượng quân đội, công an và đoàn viên thanh niên thực hành các nghi thức, kiểm tra công tác tổ chức, phối hợp bố trí và đưa hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến nơi an táng.

Theo kế hoạch, sau Lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình. Trong đó, có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại một vị trí mộ tập thể. Đoàn xe dự kiến di chuyển thành 4 đợt trong ngày 14/10; đợt đầu tiên xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng.

Lộ trình di chuyển dự kiến bắt đầu từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, theo đường Trường Sơn, Cách mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tổng quãng đường khoảng 26 km, đi qua 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình.

Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường có tuyến đường đoàn xe đi qua phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiễn biệt các liệt sĩ. Người dân được trân trọng mời đứng tại khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tổ chức tiễn biệt cần bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến giao thông; thời gian di chuyển cụ thể có thể được điều chỉnh theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng được tiến hành từ ngày 23/6. Đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức truy điệu và an táng là dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm, cũng là dịp để đồng bào thành phố bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.