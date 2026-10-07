Sập đổ công trình làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH khu vực 3 Công an thành phố Đồng Nai nhận tin báo về vụ sập đổ công trình nhà dân. Ngay sau đó, đơn vị điều động phương tiện và lực lượng đến CNCH.

Một phần công trình nhà dân bị sập tại xã An Phước. Ảnh: CTV

Trong quá trình tháo dỡ, một mảng bê tông lớn phía trước căn nhà bất ngờ đổ sập, khiến anh V.T.T (34 tuổi, ở xã Xuân Đường) bị mắc kẹt và tử vong. 2 người khác có mặt tại công trình bị thương.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường để cứu nạn. Ảnh: CTV

Lực lượng CNCH nhanh chóng triển khai thiết bị chuyên dụng, nâng khối bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, công tác cứu nạn hoàn tất.

Tại hiện trường, một phần kết cấu bê tông lớn cùng gạch đá, vật liệu xây dựng đổ xuống khu vực phía trước căn nhà. Công an xã An Phước đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo xã An Phước cho biết địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong.