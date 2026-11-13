Sập diện rộng, nhiều dịch vụ Microsoft tê liệt

Dịch vụ của Microsoft bị lỗi khiến nhiều công ty, cơ quan toàn cầu tê liệt. Ảnh minh hoạ Reuters.

Đây là lần gián đoạn thứ hai đối với bộ dịch vụ Microsoft 365 trong năm nay, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về độ tin cậy của gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong mắt các khách hàng doanh nghiệp.

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi sự cố mạng Downdetector, tại thời điểm đỉnh điểm vào khoảng 13h ngày 12/11 (giờ miền Đông nước Mỹ, khoảng sáng sớm nay theo giờ Việt Nam), đã có hơn 130.000 báo cáo về lỗi truy cập Outlook tại Mỹ. Đến khoảng trưa nay theo giờ Việt Nam, con số này vẫn duy trì ở mức hơn 18.000 báo cáo, đồng thời lan rộng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Tổng thời gian gián đoạn đã kéo dài khoảng 12 tiếng.

Trong thông báo cập nhật mới nhất trên mạng xã hội X, Microsoft cho biết hãng đã tiến hành điều chỉnh các máy chủ bị ảnh hưởng nhưng chưa đạt được sự phục hồi ổn định, mới chỉ ghi nhận tình trạng cải thiện cục bộ tại một số khu vực. "Chúng tôi đang xem xét các biện pháp bổ sung có thể thực hiện để cải thiện tính ổn định của toàn bộ hạ tầng", đại diện hãng cho hay.

Microsoft giải thích rằng các tính năng của Microsoft 365 phụ thuộc vào nền tảng Exchange Online (hệ thống nhắn tin đám mây cung cấp email, lịch, danh bạ và tác vụ) đều bị ảnh hưởng, trong khi các thành phần độc lập khác vẫn hoạt động bình thường. Hãng cũng khẳng định chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc tấn công mạng đứng sau vụ việc này.

Tại Australia, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Tony Burke xác nhận cơ quan tình báo và cảnh sát liên bang nước này nằm trong số các tổ chức chịu ảnh hưởng. Dẫn thông tin từ phía Microsoft, ông Burke cho biết sự cố lần này không phải tấn công mạng mà có nét tương đồng với thảm họa CrowdStrike năm 2024 – tức là một bản cập nhật phần mềm đã gặp lỗi.

Tại Mỹ, Hạ viện cho biết hệ thống của họ bị gián đoạn và đội ngũ kỹ thuật đang phối hợp chặt chẽ với Microsoft để xử lý. Ở châu Á, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Masanao Ozaki cũng xác nhận sự cố đã tác động trực tiếp đến hạ tầng hệ thống thông tin của chính phủ nước này.

Không chỉ khu vực công, hàng loạt doanh nghiệp từ công nghệ, hàng không đến tài chính đều chịu thiệt hại. Hai công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ là OpenAI và Anthropic cho biết họ gặp trục trặc với các trình kết nối của Microsoft. Trong khi đó, hai hãng bay Ấn Độ là IndiGo và Akasa Air thông báo dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email bị gián đoạn.

Trước sự cố lần này, Microsoft từng ghi nhận tình trạng gián đoạn dịch vụ 365 vào tháng 1 năm nay và tháng 10 năm ngoái. Gần đây nhất vào tháng trước, nền tảng đám mây Azure của hãng cũng gặp sự cố, kéo theo sự đình trệ của hàng loạt phần mềm văn phòng trên toàn cầu.