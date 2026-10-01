Sắp diễn ra Vietnam Aerospace Forum 2026 tại Hà Nội

Vietnam Aerospace Forum 2026 (VAF 2026) - Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện do BCI Aerospace - Advanced Business Events (ABE) tổ chức, phối hợp với Công ty Global Expo Việt Nam. VAF 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, kéo theo nhu cầu về công nghiệp hỗ trợ, logistics, bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), công nghệ và nhân lực kỹ thuật.

Vietnam Aerospace Forum 2023.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 6, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 225 tàu bay; 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam.

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh trong năm 2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 36 sân bay, với tổng công suất thiết kế trên 249 triệu hành khách/năm. Quy hoạch cũng định hướng phát triển các trung tâm logistics hàng không và cơ sở MRO tại những sân bay có hạ tầng, kết nối quốc tế lớn.

Theo Ban Tổ chức, VAF 2026 tập trung vào các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm nhà cung ứng và trao đổi về hợp tác sản xuất, công nghệ, đầu tư trong lĩnh vực hàng không. Trong đó, chương trình ngày 4/11 tập trung vào thị trường hàng không toàn cầu và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Ngày 5/11 dành cho MRO, chuỗi cung ứng và các phiên kết nối B2B giữa doanh nghiệp. Ngày 6/11 tập trung vào nhu cầu nhân lực, kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo và sinh viên. Các nội dung công nghệ được đề cập tại sự kiện gồm bảo dưỡng dự báo, trí tuệ nhân tạo, Digital Twin, quản lý vòng đời sản phẩm, tự động hóa, sản xuất bồi đắp, robot và vật liệu mới.

Các doanh nghiệp tham gia hoạt động kết nối tại Hội thảo quốc tế lĩnh vực công nghiệp hàng không 2025.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động kết nối tại sự kiện hướng tới việc tìm hiểu nhu cầu mua sắm, cơ hội nội địa hóa, hợp tác sản xuất và cung ứng cho các doanh nghiệp hàng không quốc tế. Đây cũng là dịp để các nhà cung ứng trong nước giới thiệu năng lực và tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực công nghiệp hàng không. VAF 2026 dự kiến quy tụ các hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay, nhà sản xuất thiết bị (OEM), doanh nghiệp Tier 1, Tier 2, doanh nghiệp MRO, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức, cơ sở đào tạo liên quan đến ngành hàng không.