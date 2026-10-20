Sắp diễn ra Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026

Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi số

Với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ tạo diễn đàn trao đổi chính sách, kết nối đối tác và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự kiện hướng tới tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, đặc biệt là các công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi. Chương trình gồm ba nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Ngày 28/10, VIDW 2026 mở đầu bằng phiên khai mạc cấp cao, tiếp đó là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI”. Các đại biểu dự kiến trao đổi về phát triển và làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng số; cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ, cũng như quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Cùng ngày, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI sẽ cập nhật kết quả Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tại Geneva tháng 7/2026, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách phục vụ tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Các hoạt động hợp tác đa phương và song phương cũng được triển khai thông qua Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU và Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Australia. Trong đó, Diễn đàn ASEAN - EU tập trung vào phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Australia hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển giải pháp số trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và hoạt động doanh nghiệp.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác công nghệ quốc tế

Ngày 29/10, chương trình tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chuyên ngành và kết nối đối tác quốc tế. Hội nghị ASEAN về 5G dự kiến trao đổi về lộ trình triển khai, tiêu chuẩn hóa và tích hợp công nghệ 5G với AI, Internet vạn vật (IoT).

Trong khi đó, Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU sẽ thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025-2035, ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu.

Hội thảo “Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới: Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI” tập trung vào hạ tầng niềm tin số, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và khả năng liên thông trong giao dịch điện tử quốc tế. Đây là những nội dung có ý nghĩa đối với việc thúc đẩy giao dịch số xuyên biên giới và tăng cường độ tin cậy trong môi trường số.

Hợp tác về AI tiếp tục là trọng tâm tại hội thảo Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI và Hội thảo Nghiên cứu và Ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc. Các bên dự kiến trao đổi về phát triển hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm; thúc đẩy hợp tác về chính sách, tiêu chuẩn, quản trị AI có trách nhiệm, đồng thời chia sẻ nghiên cứu về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và kết nối các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực số, nghiên cứu chung, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Trong hai ngày 28 và 29/10, khu vực trưng bày sẽ giới thiệu các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược, tạo cơ hội để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối cung cầu công nghệ.

Bên lề sự kiện, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến có các cuộc gặp song phương với đối tác quốc tế nhằm trao đổi những lĩnh vực cùng quan tâm và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể. Ngày 30/10, chương trình dự kiến tổ chức hoạt động tham quan văn hóa tại Quảng Ninh.

Thông qua chuỗi hoạt động, VIDW 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối hệ sinh thái công nghệ Việt Nam với khu vực và thế giới, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Sự kiện cũng góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế.