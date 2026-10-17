Sắp diễn ra Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền năm 2026 tại Hà Nội

Tuần lễ quảng bá nông sản và đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26/10/2026, tại Sân vận động Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Chương trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ đạo, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của Hà Nội cùng nhiều địa phương trên cả nước.

Theo kế hoạch, 100 gian hàng tiêu chuẩn và các khu trưng bày được bố trí theo nhóm ngành hàng. Khu vực kết nối tiêu thụ giới thiệu nông sản, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, sản phẩm OCOP và ngành nghề truyền thống của xã Phú Xuyên có khu vực quảng bá riêng. Không gian này giới thiệu tiềm năng sản xuất, thế mạnh sản phẩm địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng và đối tác phân phối.

Bên cạnh trưng bày, tuần lễ có không gian giới thiệu ẩm thực đặc sản vùng miền, kết hợp trình diễn, chế biến và thưởng thức món ăn truyền thống. Qua đó, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của từng địa phương.

Các mô hình, tiểu cảnh nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch văn hóa cũng được bố trí tại sự kiện. Khu vực chụp ảnh và vui chơi dành cho trẻ em góp phần thu hút người dân tham quan, trải nghiệm và mua sắm, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

Trong thời gian diễn ra tuần lễ, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP có thể trực tiếp giới thiệu, tổ chức dùng thử sản phẩm và trao đổi với khách hàng. Qua đó, các đơn vị nắm bắt nhu cầu, tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội phát triển hệ thống phân phối. Các cuộc trao đổi trực tiếp giúp các bên tìm hiểu khả năng hợp tác và lựa chọn kênh phân phối phù hợp với sản phẩm.

Đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp, nhất là hợp tác xã và chủ thể OCOP, tham gia xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng thương hiệu. Việc tiếp xúc trực tiếp với thị trường giúp các đơn vị nâng cao nhận diện sản phẩm, giới thiệu chất lượng hàng hóa và mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh.

Không chỉ tập trung vào mua bán, tuần lễ hướng tới tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản. Kết nối đơn vị cung ứng với doanh nghiệp phân phối, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng là yếu tố quan trọng để phát triển thị trường ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Thông qua Tuần lễ quảng bá nông sản và đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026, thành phố tiếp tục thúc đẩy giao thương, hỗ trợ các chủ thể sản xuất mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, sản phẩm OCOP. Sự kiện góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng gắn sản xuất với nhu cầu thị trường và xây dựng thương hiệu bền vững.