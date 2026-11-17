Sắp diễn ra Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027
Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sự kiện được kỳ vọng mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp năng lượng trong nước với các tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển năng lượng Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sap-dien-ra-trien-lam-va-hoi-nghi-nang-luong-toan-cau-viet-nam-2027-246261117181340896.htm