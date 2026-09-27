Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị, Nguyên phụ liệu Dệt may (VTG 2026) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 17/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị, Nguyên phụ liệu Dệt may 2026

Theo Ban tổ chức, đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quy mô lớn, đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận công nghệ mới, thiết bị hiện đại, nguyên phụ liệu thân thiện môi trường. Đồng thời, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa và đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ ngày càng chặt chẽ từ các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới.

Không dừng lại ở việc giới thiệu thiết bị và nguyên phụ liệu, triển lãm còn mang đến các giải pháp tổng thể, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng và củng cố năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ khoảng 800 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có nền công nghiệp dệt may phát triển. Triển lãm trưng bày dải sản phẩm toàn diện phục vụ chuỗi sản xuất, bao gồm hệ thống máy móc, phụ kiện ngành dệt, may, thêu, đan, công nghệ in ấn, nhuộm vải, thiết bị ngành da giày, cùng các chủng loại xơ, sợi, vải chế biến và nguyên phụ liệu đa dạng.

Đến Triển lãm, khách tham quan có cơ hội để trực tiếp trải nghiệm các công nghệ, máy móc và nguyên phụ liệu đến từ nhiều quốc gia công nghiệp phát triển, đồng thời cập nhật những xu hướng then chốt như xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và tự động hóa - những yếu tố được xem là chìa khóa cho tương lai của ngành dệt may.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, đa dạng hóa nguồn cung và lựa chọn các giải pháp phù hợp cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng các chuyên gia, hiệp hội ngành hàng tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ thông tin chuyên sâu về triển vọng thị trường, những thách thức cũng như giải pháp ứng phó trước các thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận cũng tập trung vào định hướng phát triển nguồn nguyên liệu bông, xơ, sợi bền vững và giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cho ngành dệt may Việt Nam.

VTG 2026 được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn giao thương trực tiếp thiết thực, giúp các nhà cung cấp và doanh nghiệp gặp gỡ, đàm phán hợp tác lâu dài. Sự kiện đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong ngành đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.