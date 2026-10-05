Sắp diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 24 về Ngành Công nghiệp Dệt & May Việt Nam 2026

Triển lãm do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad cùng Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd phối hợp tổ chức. Triển lãm VTG 2026 sẽ diễn ra đồng thời với các triển lãm VFM, VITATEX và DYECHEM.

Tổ hợp 4 triển lãm này sẽ bao quát toàn bộ chuỗi sản xuất – từ dệt và nhuộm đến sản xuất hàng may mặc và da giày – đồng thời sẽ giới thiệu các loại máy móc tự động hóa, vải chức năng, hóa chất thân thiện với môi trường, phụ liệu sáng tạo, giải pháp kỹ thuật số cùng nhiều sản phẩm khác, được mang đến bởi các đơn vị triển lãm đến từ Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Nguồn: VTG 2025

THÚC ĐẨY GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH DỆT MAY

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước đạt 26,9 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026. Khi thị trường tiếp tục tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất đang nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, tốc độ cũng như sự linh hoạt trong sản xuất; điều này làm cho việc đầu tư vào các loại máy móc tự động, hiệu quả và có độ chính xác cao trở nên ngày càng quan trọng.

Trong số các đơn vị trưng bày máy móc ngành dệt may tại VTG 2026 thì ROSHOW, CBL và EMBPRIN sẽ giới thiệu các dòng máy thêu vi tính tiên tiến; trong khi đó, BROTHER, PEGASUS, KANSAI, HASHIMA và JUITA sẽ mang đến các loại máy may hiệu suất cao, phù hợp với nhiều loại chất liệu vải khác nhau. Ngoài ra, EPSON, SANSIN, DTF, INFINITE CREATION, THN VIET NAM và GOLDEN LIGHT cũng sẽ mang đến các thiết bị in kỹ thuật số trên vải phục vụ đa dạng nhu cầu sản xuất.

Nguồn: VTG 2025.

Trong quá trình Việt Nam chuyển mình sang sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, chuyển đổi xanh và khác biệt hóa sản phẩm ngày càng đóng vai trò quan trọng. Phản ánh xu hướng này, JAY JAY, REGEN-TECH, REO ECO và TUNGTEX sẽ giới thiệu các loại vải đa năng, vải từ sợi tự nhiên cùng những giải pháp sáng tạo, minh bạch về nguồn gốc.

Bên cạnh đó, PERKA sẽ mang đến thiết bị kiểm nghiệm tiên tiến; HUNTSMAN giới thiệu hóa chất hiện đại giúp tối ưu quy trình nhuộm và đảm bảo sản xuất ổn định; trong khi VAN NANG BANOK trưng bày phụ kiện phục vụ ghi nhãn và nhận diện sản phẩm. Qua đó, VTG 2026 giúp khách mua hàng dễ dàng tiếp cận toàn diện các giải pháp về máy móc, vải, hóa chất, kiểm nghiệm và hỗ trợ sản xuất chỉ trong một chuyến tham quan.

VIỆT NAM ĐẠT CỘT MỐC MỚI TRONG XUẤT KHẨU DA GIÀY

Ngành công nghiệp da giày Việt Nam đã đạt một cột mốc mới trong nửa đầu năm 2026, lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này đạt 11,95 tỷ USD. Vị thế thị trường được củng cố này sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực sản xuất, kiểm soát quy trình và công nghệ chế tạo.

Triển lãm VFM 2026 sẽ giới thiệu các loại máy móc phục vụ từng công đoạn sản xuất giày dép, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu và tạo hình cho đến dán đế và kiểm tra thành phẩm. Các doanh nghiệp như TAIWEI MACHINERY, GUANGSU, JINGNENG và NIPPY KIKAI chuyên về máy xẻ và máy vát mép; CHUANLI, TENGYULONG, SINCERE và FULIDE tập trung vào thiết bị tạo hình sản phẩm, đánh nhám và dán đế; trong khi đó thì ERLANGSHEN và TIANHONG cung cấp các giải pháp kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Khi Việt Nam củng cố vị thế là cường quốc sản xuất giày dép toàn cầu, những giải pháp sản xuất tiên tiến này sẽ đóng vai trò then chốt, giúp các nhà sản xuất duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

BẢN THIẾT KẾ CHO NỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI: THÔNG MINH, BỀN VỮNG VÀ SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI

Không chỉ là một triển lãm đơn thuần, triển lãm VTG 2026 sẽ phối hợp cùng các hiệp hội đầu ngành – VWRA, AGTEK, SLA, VCOSA cùng nhau tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu kéo dài 3 ngày. Các phiên hội thảo này sẽ chia sẻ những chiến lược thiết thực và quan trọng, giúp các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may và da giày xây dựng chuỗi cung ứng thông minh hơn, xanh hơn và đẳng cấp quốc tế.

Triển lãm VTG 2026 mang đến nền tảng lý tưởng để các chuyên gia trong ngành kết nối với những doanh nghiệp chủ chốt, khám phá các giải pháp đột phá và tiếp thu những kiến thức chuyên sâu cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong tương lai. Dù mục tiêu của bạn là tối ưu hóa quy trình vận hành, hướng tới sự phát triển bền vững hay mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu, đây chính là sự kiện mà bạn không thể bỏ lỡ.

Tương lai ngành dệt may sẽ có thêm nhiều cơ hội mới. Từ những đổi mới mang tính đột phá đến mạng lưới kết nối ngành mạnh mẽ, mọi yếu tố cần thiết để mở rộng quy mô doanh nghiệp đều đang chờ đón bạn và doanh nghiệp bạn tại VTG 2026.

Nguồn: VTG 2025.

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