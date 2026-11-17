Hội tụ doanh nghiệp hóa chất trong và ngoài nước

Từ ngày 25 - 27/11/2026, Triển lãm quốc tế Công nghiệp hóa chất và Sản phẩm hóa chất nông nghiệp, Bảo vệ thực vật tại Việt Nam (VINACHEM EXPO - CAC VIETNAM 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm do Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) và các đơn vị liên quan tổ chức.

Triển lãm dự kiến có hơn 400 gian hàng của khoảng 350 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực trưng bày gồm hóa chất công nghiệp, hóa dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, thiết bị và nguyên liệu sản xuất. Sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, cập nhật công nghệ, xúc tiến thương mại, tìm kiếm nhà cung ứng và mở rộng mạng lưới đối tác.

Triển lãm dự kiến có hơn 400 gian hàng của khoảng 350 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục đồng hành, quảng bá các đơn vị thành viên trong lĩnh vực hóa chất cơ bản, phân bón, chất tẩy rửa và vật liệu công nghiệp. Định hướng phát triển Sàn giao dịch Hóa chất Việt Nam được kỳ vọng góp phần kết nối cung - cầu, minh bạch thông tin và thúc đẩy giao dịch trên nền tảng số.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim Ngưu (VIETCHEM) giới thiệu các sản phẩm gồm hóa chất công nghiệp, hóa chất xử lý nước, dung môi, hóa chất phân tích và vi sinh, dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm. Doanh nghiệp còn cung cấp giải pháp môi trường, dịch vụ kỹ thuật và bảo trì công nghiệp. Triển lãm là dịp để VIETCHEM gặp gỡ nhà cung ứng, đối tác công nghệ và khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu, kiểm nghiệm.

Trong lĩnh vực hóa dầu, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hóa dầu, dung môi và hóa chất công nghiệp. Intensive Energy Sdn Bhd (Malaysia) mang đến các giải pháp kỹ thuật lọc hóa dầu, xử lý môi trường và quản lý an toàn bằng công nghệ số. Các nhà sản xuất Trung Quốc giới thiệu nguyên liệu hóa chất, hóa chất chuyên dụng, phụ gia và công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ADLER AGRO S.L. (Tây Ban Nha) cùng các doanh nghiệp châu Âu giới thiệu giải pháp dinh dưỡng cây trồng, phân bón sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. VIVO BIOTECH LTD (Ấn Độ) giới thiệu các giải pháp về hóa chất phòng thí nghiệm và công nghệ sinh học, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối, hợp tác tại Việt Nam.

Tọa đàm về tự chủ chuỗi cung ứng và công nghệ xanh

Bên cạnh hoạt động trưng bày, VINACHEM EXPO 2026 tổ chức tọa đàm kết hợp giao thương B2B với chủ đề “Nâng cao năng lực tự chủ, phát triển chuỗi cung ứng ngành hóa chất, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chương trình dự kiến diễn ra chiều 25/11 tại phòng hội thảo tầng 2, Nhà A, SECC, do ông Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam điều phối. Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan chuyên môn, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Nội dung thảo luận tập trung vào kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, thủ tục thông quan, công nghệ NPK tháp cao, phụ gia sản xuất phân bón và ứng dụng chất kích thích sinh học. Các giải pháp xử lý nước, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng trong sản xuất cà phê, sầu riêng cũng được đưa ra trao đổi.

Chương trình hướng đến kết nối đổi mới công nghệ với yêu cầu kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn đối với nông sản. Xu hướng chuyển đổi số trong dịch vụ nông nghiệp cũng được giới thiệu. Trong đó, AGRI-LINK trình bày mô hình điều phối cơ giới hóa trên nền tảng số, hỗ trợ kết nối nông dân, hợp tác xã với các nhà cung cấp dịch vụ máy móc.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế, VINACHEM EXPO - CAC VIETNAM 2026 được kỳ vọng mở rộng cơ hội giao thương, chia sẻ giải pháp kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác. Qua đó, sự kiện góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hóa chất Việt Nam.