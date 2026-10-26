Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống 2026

Nhiều công nghệ tiên tiến được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Sự kiện do Công ty Vinexad tổ chức với sự đồng hành của Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (FFA) và Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), triển lãm là điểm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp F&B trong nước và quốc tế.

Với sự tham gia của 250 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2026 mang đến nguồn cung đa dạng trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B). Tại triển lãm, khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, gặp gỡ nhà sản xuất, nhà cung cấp và các thương hiệu, từ đó tìm kiếm nguồn hàng phù hợp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Theo Công ty Vinexad, các doanh nghiệp trong nước như Golden Farm, TH true FOODS, Lương Gia, Yến Sào Nha Trang, Vimex, KMH FOOD, Nam Việt, Phương Nam....sẽ mang đến những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, gia vị, bánh kẹo đến cà phê, trà và các dòng đồ uống. Sự góp mặt của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối trong nước góp phần giới thiệu sự phong phú của nguồn nguyên liệu Việt Nam, năng lực chế biến cũng như những sản phẩm đang hướng đến nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Cùng đó, các doanh nghiệp quốc tế như APK, Argo Wellness, Gan Brothers, Moletto Società, Amul (Gujarat Cooperative), Tomoda Selling & Sailing… sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp đến từ các thị trường khác nhau, mở ra cơ hội để khách tham quan khám phá hương vị mới, tìm hiểu nguồn hàng nhập khẩu và tiếp cận những xu hướng sản phẩm đang được quan tâm trên thị trường quốc tế.

Triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ảnh: Uyên Hương/ Bnews/vnanet.vn

Bên cạnh thực phẩm và đồ uống, triển lãm còn quy tụ các đơn vị cung cấp nguyên liệu, phụ gia, máy móc chế biến, thiết bị chiết rót, công nghệ đóng gói, bảo quản và bao bì thực phẩm như Wellbeing Trade Center & Packing, Taixin Printing Vina, Idea L Pack, Fujiimpulse… Sự kết hợp giữa các nhóm ngành tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, giải pháp sản xuất và đối tác cung ứng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, siêu thị, nhà hàng - khách sạn và doanh nghiệp sản xuất, đây là dịp để khảo sát thị trường, so sánh sản phẩm, tìm kiếm nguồn hàng mới và mở rộng mạng lưới đối tác. Với khách tham quan quan tâm đến ngành F&B, triển lãm cũng mang đến cơ hội khám phá nhiều sản phẩm, thương hiệu và giải pháp mới trong một không gian chuyên ngành.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2026 tổ chức chuỗi hội thảo và chương trình chuyên ngành, tạo cơ hội để khách tham quan cập nhật xu hướng thị trường, trao đổi kiến thức thực tiễn và tìm hiểu tiềm năng phát triển của ngành thực phẩm, đồ uống.

Mở đầu là hội thảo “Người tiêu dùng mới và những thay đổi trong ngành F&B”, do Vinexad phối hợp cùng Italian Atelier và CJC Marketing Agency tổ chức. Chương trình tập trung vào những thay đổi trong hành vi, nhu cầu tiêu dùng và xu hướng thị trường, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm thông tin để định hướng phát triển sản phẩm và thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Tiếp nối là hội thảo “Nông sản Việt: Từ nguyên liệu đến thương hiệu”, do Vinexad phối hợp cùng Dgroup thực hiện. Hội thảo tập trung vào các giải pháp gia tăng giá trị nông sản Việt Nam, từ phát huy lợi thế nguyên liệu, nâng cao năng lực chế biến đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hướng phát triển sản phẩm, nâng cao giá trị thương mại và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt.

Đáng chú ý, triển lãm lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam Giải thưởng Búp Chè Vàng Việt Nam – Golden Tea Leafs 2026, do Vinexad phối hợp cùng Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) thực hiện. Chương trình gồm hai hoạt động chính: chấm thi chung kết và nếm thử sản phẩm vào ngày 5/11 tạo cơ hội khám phá sự đa dạng về hương vị, chất lượng và đặc trưng của trà Việt; tiếp đó là Lễ trao giải Chung kết vào ngày 6/11 nhằm tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu và ghi nhận nỗ lực của người trồng chè, cơ sở chế biến, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Qua đó, giải thưởng góp phần quảng bá trà Việt, lan tỏa văn hóa thưởng trà và mở rộng cơ hội kết nối thương mại cho ngành chè.

Cơ hội để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác kinh doanh. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Cùng với các hội thảo và hoạt động về trà, những phần thuyết trình chuyên đề F&B sẽ cung cấp thêm thông tin về thị trường và các vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Sự kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, chia sẻ kiến thức chuyên ngành và tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu không chỉ làm phong phú trải nghiệm của khách tham quan mà còn góp phần thúc đẩy kết nối, hợp tác và phát triển kinh doanh trong ngành thực phẩm, đồ uống.

Một trong những điểm nhấn của Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 là chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B), hướng đến việc tạo điều kiện để các đơn vị tham gia triển lãm gặp gỡ những đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Thông qua chương trình, nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp HORECA và các đơn vị sản xuất có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhà cung cấp, tìm hiểu năng lực doanh nghiệp, trao đổi thông tin sản phẩm và thảo luận về các khả năng hợp tác.

Đối với khách tham quan chuyên ngành, đây là cơ hội để tìm kiếm nguồn cung mới, khảo sát sản phẩm, cập nhật giải pháp phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành. Việc quy tụ nhiều nhóm ngành trong cùng một không gian cũng giúp kết nối các mắt xích từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến đóng gói, bảo quản và phân phối. Qua sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày, hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối B2B, triển lãm hướng tới mang lại giá trị thiết thực cho cả khách tham quan chuyên ngành lẫn cộng đồng doanh nghiệp F&B.

Theo các chuyên gia, rong bối cảnh thị trường thực phẩm và đồ uống liên tục thay đổi, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm mới, nguồn cung chất lượng và giải pháp sản xuất hiệu quả ngày càng được quan tâm. Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 mang đến một điểm đến tập trung để khách tham quan khám phá sản phẩm, tìm hiểu xu hướng, tiếp cận công nghệ và kết nối với các doanh nghiệp trong nước, quốc tế.