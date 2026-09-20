Sắp diễn ra Tọa đàm Tổ chức dịch vụ việc làm công lập trong Luật Việc làm 2025

Hệ thống Tổ chức dịch vụ việc làm công (Trung tâm Dịch vụ việc làm) đóng vai trò trụ cột thực thi chính sách an sinh xã hội như tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

Hệ thống dịch vụ việc làm công trong thời gian qua về cơ bản đã phát huy được vai trò kết nối cung – cầu lao động. Đối tượng phục vụ của các Tổ chức dịch vụ việc làm công là tất cả người lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, lao động yếu thế, lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng nghèo...

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2021 - 2025, hệ thống Tổ chức dịch vụ việc làm công đã tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm (khoảng 1.300 phiên/năm); tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 3 triệu lượt người/năm. Bình quân, mỗi phiên giao dịch việc làm thu hút được từ 20-25 doanh nghiệp, khoảng 200-300 người lao động tham gia.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực. Đặc biệt, Nghị định 352/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025 đã quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm.

Theo đó, “Tổ chức dịch vụ việc làm công lập” với chức năng đã được mở rộng hơn, không chỉ tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, mà còn trở thành đầu mối tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề và kết nối cung – cầu lao động.

Tổ chức này phải có website kết nối với Sàn giao dịch việc làm quốc gia (vieclam.gov.vn), đảm bảo trang thiết bị và nhân sự theo tiêu chuẩn mới, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp và cạnh tranh lành mạnh với khu vực tư nhân.

Để làm rõ các điểm mới của Luật Việc làm 2025 và Nghị định 352/2025/NĐ-CP về dịch vụ việc làm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm "Tổ chức dịch vụ việc làm công lập trong Luật Việc làm 2025: Cầu nối giữa chính sách và thị trường lao động".

Hai khách mời của tọa đàm gồm:

- Ông Lê Quang Trung, chuyên gia lao động việc làm;

- Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội;

- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành Tọa đàm.

Các vị khách mời sẽ cùng trao đổi, thảo luận về những vai trò then chốt của Tổ chức dịch vụ việc làm công trong thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chuyển từ “điểm tiếp nhận hồ sơ” sang “đầu mối kết nối cung – cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo và phân tích thị trường lao động”, nhằm phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt và hiệu quả.

Chương trình tọa đàm sẽ được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và Fanpage VnEconomy.

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