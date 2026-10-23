Sắp diễn ra tọa đàm Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Tọa đàm với chủ đề "Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Hài hòa lợi ích trong tái cấu trúc không gian đô thị" sẽ diễn ra lúc 14h ngày 23/10, tại trụ sở Báo Xây dựng, số 2 Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Báo Xây dựng tổ chức Tọa đàm “Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Hài hòa lợi ích trong tái cấu trúc không gian đô thị”.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang và tái thiết các khu đô thị hiện hữu, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển Thủ đô trong dài hạn.

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447ha, được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đang được công khai lấy ý kiến cộng đồng. Tuy nhiên, với quy mô lớn, tác động đến nhà ở, đất đai và sinh kế của nhiều hộ dân, dự án cũng đặt ra những vấn đề cần được trao đổi, làm rõ, đặc biệt là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Tham gia tọa đàm có TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng và luật sư Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci.

Từ góc độ quy hoạch, quản lý địa phương và pháp lý, các khách mời sẽ trao đổi về sự cần thiết tái thiết đô thị, những lợi ích đối với cộng đồng, cũng như các nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình triển khai dự án.

Đáng chú ý, tọa đàm sẽ tập trung phân tích phương án tổ chức lại không gian đô thị theo hướng tăng diện tích giao thông, cây xanh, trường học và công trình công cộng; đồng thời làm rõ những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tại địa phương.

Chương trình cũng dành thời lượng trao đổi về việc tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân trong quá trình công khai quy hoạch, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin và tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.

Thông qua tọa đàm, Báo Xây dựng mong muốn tạo diễn đàn trao đổi đa chiều giữa chuyên gia, chính quyền và đại diện cơ quan pháp lý, góp phần làm rõ những vấn đề người dân quan tâm, thúc đẩy sự minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng trong quá trình tái thiết đô thị.