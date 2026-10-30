Sắp diễn ra sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại nông nghiệp Lào Cai năm 2026

Từ ngày 2 đến 6/11/2026, Lào Cai tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Chuỗi sự kiện “Xúc tiến Đầu tư thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026” được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, giới thiệu sản phẩm và tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã. Trọng tâm của chương trình là thúc đẩy tiêu thụ nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và mở rộng kết nối thị trường.

Hoạt động kéo dài trong năm ngày, từ 02 đến 06/11, với không gian trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Lào Cai cùng các tỉnh bạn. Hàng trăm sản phẩm OCOP và nông sản hữu cơ được giới thiệu, tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất tiếp cận đối tác, tìm hiểu nhu cầu thị trường và trao đổi cơ hội hợp tác.

Chương trình có trên 670 đại biểu, gồm đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, đại diện 11 tỉnh bạn và đại biểu Trung Quốc. Lãnh đạo 40 xã, phường của Lào Cai cùng 79 doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh cũng tham gia, góp phần kết nối trực tiếp hoạt động sản xuất với nhu cầu tiêu thụ.

Không gian giao thương còn có đại diện 22 doanh nghiệp đến từ Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên và Lạng Sơn. Đáng chú ý, chương trình thu hút đại diện 15 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc và 22 khối doanh nghiệp lớn trong nước tham gia trưng bày, kết nối giao thương.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp trong và ngoài nước mở ra cơ hội trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng kinh tế. Qua đó, hoạt động xúc tiến không chỉ hướng đến đầu ra cho sản phẩm trước mắt mà còn đặt nền tảng hình thành quan hệ hợp tác lâu dài giữa các bên.

Một dấu mốc của chương trình là lễ khánh thành Nhà máy sản xuất chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng, dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 04/11. Việc đưa cơ sở chế biến hữu cơ vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng giá trị sản phẩm quế, thúc đẩy chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường quốc tế.

Cũng trong ngày 4/11, lúc 14 giờ, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026 được tổ chức. Đây là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi về cơ hội đầu tư, định hướng phát triển ngành nông nghiệp, khả năng liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản Lào Cai.

Ngày 5/11, các đại biểu tham gia khảo sát vùng nguyên liệu và cơ sở sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thực địa giúp nhà đầu tư trực tiếp tìm hiểu điều kiện sản xuất, tiềm năng cung ứng và chất lượng nông sản tại những vùng trồng quế, chè đặc sản, cây ăn quả ôn đới được canh tác theo quy trình an toàn.

Bên cạnh xúc tiến đầu tư, chương trình nhấn mạnh yêu cầu gắn kết Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Việc duy trì chất lượng hữu cơ, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số, liên kết các địa phương để phát triển chuỗi cung ứng và logistics được xác định là những hướng đi cần thiết cho nông nghiệp bền vững.

Tỉnh Lào Cai có lợi thế là cửa ngõ giao thương với Trung Quốc, thông qua chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại lĩnh vực nông nghiệp nhằm kết nối doanh nghiệp, phát triển chế biến và củng cố vùng nguyên liệu, Lào Cai hướng tới nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và xây dựng mối liên kết ổn định, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho nông nghiệp vùng cao.